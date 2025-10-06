Χρηματιστήριο: Νευρικότητα μετά το ανοδικό 3ήμερο – Πώς αντιδρούν Intralot και ΕΧΑΕ

Τον δρόμο της νευρικότητας επιλέγει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, στη «σκιά» της δημόσιας πρότασης από τη Euronext.

Η ελληνική αγορά, η οποία παράλληλα περιμένει την αυριανή ετυμηγορία του FTSE Russell, κινείται σταθεροποιητικά στην περιοχή των 2.070 – 2.080 μονάδων, κατοχυρώνοντας ένα μέρος των κερδών του προηγούμενου 3ήμερου.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή κάμψη κατά -0,19% και διαμορφώνεται στις 2.072,81 μονάδες, χάνοντας περίπου τέσσερις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.076,71 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 10 μονάδες (από 2.072,45 έως 2.082,37 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Intralot υποχωρεί κατά τουλάχιστον -4%, συγκλίνοντας με την τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ (1,10 ευρώ). Πιέσεις ασκούνται και στην ΕΧΑΕ, όπου ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Euronext με σχέση ανταλλαγής 0,05 προς 1. Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κάνει νέα προσπάθεια για τα 3 ευρώ.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος την Παρασκευή βρέθηκε σε νέο υψηλό 10ετίας, επιλέγει τον δρόμο της «χώνεψης», με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο +0,04% και τις 2.397 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται στο +0,34% και τα 3,528 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,05% και τα 3,752 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -0,11% και τα 13,22 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς πέφτει στο -0,24% και τα 7,448 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει στο +0,50% και τα 8,04 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να αυξάνεται στο +1,25% και τα 8,91 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Στο +1,58% και το 1,67 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,00% και 5.254 μονάδες), η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διευρύνεται στο +1,3% και τα 2,97 ευρώ, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια για τη διάσπαση των 3 ευρώ (υψηλό 17 ετών). Η μετοχή της Jumbo έπεται στο +1,1% και τα 29,3 ευρώ. Κέρδη στο +0,8% και τα 10,2 ευρώ παρουσιάζει η τιμή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Στον αντίποδα, η μετοχή της Helleniq Energy οπισθοχωρεί στο -1,01% και τα 8,365 ευρώ, ενώ απώλειες της τάξης του -0,6% εμφανίζουν οι τίτλοι των ΟΠΑΠ, Motor Oil και Viohalco.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,30% και 2.836 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει αρνητικά στο -4% και το 1,17 ευρώ, συγκλίνοντας με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ (1,10 ευρώ/μετοχή). Πτώση στο -2,3% και τα 6,35 ευρώ καταγράφει η μετοχή της ΕΧΑΕ, καθώς η σχέση ανταλλαγής στη δημόσια πρόταση της Euronext (0,05 προς 1) αποτιμά την τιμή της εισηγμένης λίγο άνω των 6,2 ευρώ/μετοχή. Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διολισθαίνει στο -1,7% και τα 3,03 ευρώ, εξαιτίας της διαφαινόμενης σύγκρουσης με την Κύπρο για το κόστος του «ναυαγίου» στην ηλεκτρική σύνδεση.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 54 μετοχές κινούνται ανοδικά, 33 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ οκτώ μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 138,5 δισ. ευρώ.

Τι κρίνει τη βραχυπρόθεσμη τάση

Μπορεί να μην έχουμε Πάσχα, αλλά το Χρηματιστήριο Αθηνών ετοιμάζεται να διανύσει τη δική του… Μεγάλη Εβδομάδα. Κι αυτό δεν αφορά τις θεαματικές αποδόσεις των εισηγμένων ή τα πρωτοφανή ανοδικά σερί του Γενικού Δείκτη, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό: Την επόμενη ημέρα, τα θεμέλια της οποίας ενδεχομένως να «χτιστούν» μέσα στα επόμενα 24ώρα.

Τα μέτωπα της ελληνικής αγοράς είναι κυρίως δύο. Η άμεση έναρξη της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ και φυσικά, η αυριανή ετυμηγορία του οίκου FTSE Russell για την επαναφορά της Λεωφόρου Αθηνών στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Μια θετική έκβαση σ’ αυτά τα δύο πεδία είναι ικανή να μεγεθύνει σημαντικά το εκτόπισμα του Χ.Α., δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα «φρέσκο» ανοδικό ράλι σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Αντίθετα, μια αρνητική έκβαση μπορεί να βάλει «φρένο» στο αγοραστικό κρεσέντο, επισπεύδοντας το σενάριο της διόρθωσης.

Το γεγονός ότι οι τρεις πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου έχουν οδηγήσει σ’ ένα ανέλπιστο τριήμερο ανοδικό σερί, αναμφίβολα, αποτελεί ένδειξη προεξόφλησης του θετικού σεναρίου, με τον Γενικό Δείκτη να υπερβαίνει το ανώτατο άκρο της παρατεταμένης συσσώρευσης (1.995 έως 2.071 μονάδες) και να κάνει σημαντικό βήμα προς τα υψηλά 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Κι αυτή η εντύπωση ενισχύεται περαιτέρω, αν λάβουμε υπόψη ότι βασικές «πρωταγωνίστριες» του τριημέρου είναι οι τράπεζες -δηλαδή ο κατ’ εξοχήν κλάδος που ωφελείται από τέτοιου είδους εξελίξεις- οι οποίες φιγουράρουν σε νέο υψηλό 10ετίας, προσεγγίζοντας τις 2.400 μονάδες για πρώτη φορά από το φθινόπωρο του 2015.

Δίπλα σ’ αυτά οφείλουμε να προσθέσουμε και μερικούς επιπλέον ενισχυτικούς παράγοντες, οι οποίοι κρατούν το χαμόγελο στα χείλη των επενδυτών, παρά το αρνητικό εποχικό προηγούμενο. Η ανθεκτική κερδοφορία του α’ εξαμήνου, η οποία κινήθηκε σε οριακά καλύτερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, η ισχυρή προοπτική για μια επανάληψη των ικανοποιητικών μεγεθών στο β’ εξάμηνο και φυσικά, τα προμερίσματα – έκπληξη, τα οποία ανεβάζουν τις συνολικές διανομές του 2025 στην περιοχή των 5,5 δισ. ευρώ.

Φυσικά, ουδείς μπορεί να «ξεχάσει» το αρνητικό σενάριο. Δηλαδή, είτε μία άκαρπη και άγονη προσπάθεια της Euronext να αποκτήσει την ΕΧΑΕ (το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του χρηματιστηρίου της Μαδρίτης πριν μερικά χρόνια), είτε η απόφαση για την πολυπόθητη επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές να λάβει νέα παράταση. Μια τέτοια τροπή, σε συνδυασμό με τη δεδομένη κόπωση των αγοραστών και την απώλεια δύο σημαντικών καταλυτών, μπορεί να επιταχύνει την επάνοδο των πωλητών, οι οποίοι θα έχουν το «ελεύθερο» να κατοχυρώσουν τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων μηνών.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Πέραν της δημόσιας πρότασης στην ΕΧΑΕ αλλά και της ετυμηγορίας του FTSE Russell, η νέα εβδομάδα έχει κι άλλες ενδιαφέρουσες εξελίξεις, αρχής γενομένης με τα αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, η οποία την Παρασκευή ολοκλήρωση την άντληση ενός ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ, με στόχο την ολοκλήρωση του μεγάλου deal με την Bally’s.

Την ίδια στιγμή, αύριο η Παπουτσάνης «κόβει» το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση του 2025, το οποίο ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ ή αλλιώς σε 0,04 ευρώ/μετοχή. Το ίδιο θα πράξει την Πέμπτη και η Unibios, η οποία θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στην επιστροφή κεφαλαίου του 0,025 ευρώ/μετοχή.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται σταθεροποιητικά, χωρίς να αποχωρίζονται τα πρόσφατα ιστορικά ρεκόρ. Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζει αφενός στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, αφετέρου στο ομοσπονδιακό «λουκέτο» των ΗΠΑ, το οποίο βέβαια προς το παρόν δεν δημιουργεί πανικό.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται στο +0,07% και τις 570 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει οριακά +0,09% και να διαμορφώνεται στις 24.400 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη νέα συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)