Χρηματιστήριο του Τόκιο: Έκρηξη χαράς και νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Nikkei 225 με το βλέμμα στην Τακαΐτσι

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το Χρηματιστήριο του Τόκιο τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιαπωνία. Ο δείκτης Nikkei 225 με ένα άλμα σχεδόν 5% αναρριχήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το ράλι ήρθε λίγες ώρες μετά την εκλογή της Σαναέ Τακαΐτσι στην ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – γεγονός που την τοποθετεί στη θέση της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

Η εκλογή της συντηρητικής πολιτικού, γνωστής για τις σκληρές θέσεις της στην οικονομία και την εθνική άμυνα, προκάλεσε έκρηξη αισιοδοξίας στις αγορές, με τις μετοχές τεχνολογίας, ακινήτων και βιομηχανίας να ηγούνται του ράλι.

Εκτίναξη στις βιομηχανίες

Ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 4,75%, αγγίζοντας τις 47.944,76 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix κέρδισε έως και 3%, επίσης σε ιστορικό ρεκόρ.

Η Yaskawa Electric εκτινάχθηκε πάνω από 20%, η Japan Steel Works ενισχύθηκε κατά 14%, ενώ Mitsubishi Heavy Industries και Kawasaki Heavy Industries σημείωσαν άνοδο 13% και 12% αντίστοιχα.

Αναλυτές της Crédit Agricole CIB επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση Τακαΐτσι σκοπεύει να εφαρμόσει μια πολιτική «υψηλής πίεσης» στην οικονομία, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις μέσω δημόσιου-ιδιωτικών συνεργασιών και ζητώντας από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) να διατηρήσει χαλαρή νομισματική στάση.

Υπό πίεση το γιεν

Το γιεν υποχώρησε κατά 1,72%, αγγίζοντας το ψυχολογικό όριο των 150 ανά δολάριο – επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τον Αύγουστο. Παρότι ανέκαμψε οριακά στα 149,97, η εξασθένηση προκάλεσε ανησυχία στο υπουργείο Οικονομικών, που θυμίζει την παρέμβαση του Οκτωβρίου 2022 όταν το γιεν είχε διολισθήσει κάτω από το 151.

Η Deutsche Bank προειδοποίησε ότι το νόμισμα ενδέχεται να υποστεί βραχυπρόθεσμες απώλειες, αν και δεν αναμένει περαιτέρω σημαντική πτώση. «Η αγορά προσαρμόζεται στην πολιτική έκπληξη, αλλά δεν προβλέπουμε υλικότερη αποδυνάμωση», αναφέρει.

Παράλληλα, η απόδοση των ιαπωνικών 30ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 3,26%, ενώ η 20ετής απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,67%.

Η νέα «οικονομία Τακαΐτσι»

Σύμφωνα με την Crédit Agricole, η νέα πρωθυπουργός αναμένεται να εφαρμόσει μια πλήρη αναδιάρθρωση της οικονομικής στρατηγικής, με στόχο την τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων.

«Η κυβέρνηση Τακαΐτσι, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία παραμένει εύθραυστη, θα κινηθεί προς μια ριζική αλλαγή πορείας – ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην εγχώρια δυναμική και όχι μόνο στις εξαγωγές», σημειώνει η τράπεζα.

