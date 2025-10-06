Πετρέλαιο: Αύξηση 1% μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ – Πάνω από τα 65 δολάρια το μπρεντ

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Δευτέρας, μετά την απόφαση του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) να προχωρήσει σε μετριοπαθή αύξηση της παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά κατά περίπου 1% το πρωί της Δευτέρας. Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, οι τιμές του μπρεντ αυξάνονται κατά 1%, στα 65,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 1,1%, στα 61,54 δολάρια το βαρέλι.

Την προηγούμενη εβδομάδα το μπρεντ έκλεισε με απώλειες 8,1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση εδώ και πάνω από τρεις μήνες. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε επίσης 7,4%. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν φθάσει στο απόγειό τους φέτος στα 82 δολάρια το βαρέλι, αλλά από τον Μάιο παραμένουν στο επίπεδο άνω των 60 δολαρίων.

Η αλλαγή του κλίματος την Δευτέρα αποδίδεται στην απόφαση του ΟΠΕΚ+ καθώς η η αύξηση της παραγωγής που ανακοινώθηκε για τον Νοέμβριο ήταν πιο μέτρια από την αναμενόμενη, μετριάζοντας τις ανησυχίες για την υπερπροσφορά.

Πολλοί αναλυτές προβλέπουν υπερπροσφορά το τέταρτο τρίμηνο και το 2026 λόγω του περιορισμού της ζήτησης και της αυξανόμενης προσφοράς από τις ΗΠΑ. Επομένως, οι αδύναμες προοπτικές για τη ζήτηση είναι πιθανό να περιορίσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη του πετρελαίου.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ+

Την Κυριακή οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα, παρόμοια με αυτή του Οκτωβρίου. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων είχαν πέσει σενάρια για μεγαλύτερη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής που δεν φαίνεται να προχωρούν, τουλάχιστον για τώρα.

Κατά την προετοιμασία για τη συνάντηση, πηγές του Reuters ανέφεραν ότι παρόλο που η Ρωσία προτιμούσε αύξηση κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα για να αποφευχθεί η πίεση στις τιμές, η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε διπλάσια, τριπλάσια ή και τετραπλάσια ποσότητα επειδή έχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και θέλει να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς πιο γρήγορα.

«Το μήνυμα που μας δίνει αυτή η απόφαση είναι ότι ο ΟΠΕΚ+ παραμένει πολύ επιφυλακτικός», σχολίασε ο Μπομπ ΜακΝάλι της Rapidan Energy Group και πρώην αξιωματούχος ενέργειας του Λευκού Οίκου. «Σηματοδοτεί ότι δεν θα επιτρέψει την κατάρρευση της δομής των τιμών σε περίπτωση που υπάρξει υπερπροσφορά».

«Ο ΟΠΕΚ+ έχει τρομάξει από την αγορά και επέλεξε να κινηθεί με μέτρο, αντί να κάνει τις μεγαλύτερες αυξήσεις που εξέταζε», δήλωσε από την πλευρά του ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στον ΟΠΕΚ. «Ο ΟΠΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα το δύσκολο έργο της ανάκτησης μεριδίου αγοράς σε μια πλεονασματική αγορά», όπως είπε.

