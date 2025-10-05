Το Bitcoin κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ – Πού θα φτάσει η τιμή του;

Το κλίμα ευφορίας επιστρέφει στα κρυπτονομίσματα καθώς το Bitcoin σπάει για πρώτη φορά το φράγμα των 125.000 δολαρίων.

Με ώθηση από την αδυναμία του δολαρίου, τη ροή κεφαλαίων σε ETFs και το γνωστό «φαινόμενο του Οκτωβρίου», το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο μοιάζει ασταμάτητο.

Το Bitcoin κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ το Σαββατοκύριακο, αγγίζοντας τα 125.689 δολάρια στις πρώτες ώρες της Κυριακής στη Νέα Υόρκη.

Η άνοδος της μεγαλύτερης κρυπτονομίσματος παγκοσμίως αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων: τη συνεχιζόμενη άνοδο των αμερικανικών μετοχών, τις εισροές στα ETFs που συνδέονται με Bitcoin, αλλά και τη γνωστή εποχική τάση υπεραπόδοσης τον Οκτώβριο, γνωστή ως “Uptober”.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο. Το Bitcoin έχει ενισχυθεί σε 9 από τους 10 τελευταίους Οκτώβριους, με μέσο όρο ανόδου άνω του 21%, συχνά λειτουργώντας ως προοίμιο για ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο.

Το shutdown

Η νέα εκτόξευση του Bitcoin συμπίπτει με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη, παραλύοντας προσωρινά την ομοσπονδιακή λειτουργία.

Πολλοί επενδυτές βλέπουν την κατάσταση ως καταλύτη για το λεγόμενο “debasement trade” – τη στροφή δηλαδή προς περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό και στην αποδυνάμωση του δολαρίου.

«Με τις μετοχές, τον χρυσό και ακόμη και τα συλλεκτικά αντικείμενα να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, δεν είναι έκπληξη που το Bitcoin ωφελείται από τη ρητορική περί αποδυνάμωσης του δολαρίου», εξηγεί στο Bloomberg ο Joshua Lim, συν-επικεφαλής αγορών στην FalconX.

Σύμφωνα με τον Geoff Kendrick, επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Standard Chartered, το shutdown «μετρά αυτή τη φορά περισσότερο», καθώς το Bitcoin έχει πλέον ισχυρότερη συσχέτιση με τα παραδοσιακά ριψοκίνδυνα assets, σε αντίθεση με την περίοδο 2018-2019.

Στην εποχή του Τραμπ

Η άνοδος δεν είναι αποκομμένη από το πολιτικό πλαίσιο. Το Bitcoin έχει ενισχυθεί περισσότερο από 30% από την αρχή του 2025, σε μεγάλο βαθμό χάρη στο ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Εταιρείες όπως η Strategy Inc. του Michael Saylor έχουν αυξήσει θεαματικά τα αποθέματά τους σε Bitcoin, ανοίγοντας τον δρόμο σε ένα κύμα εταιρικής αποθεματοποίησης ψηφιακών νομισμάτων που σταδιακά εξαπλώνεται και στο Ether.

Η στρατηγική αυτή, που θυμίζει περισσότερο «θησαυροφυλάκιο» παρά trading, έχει ενισχύσει τη ζήτηση για τα μεγαλύτερα crypto και ενδυναμώνει την αίσθηση ότι το Bitcoin έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά «ασφαλούς καταφυγίου».

Από τα επιτόκια στην ψυχολογία της αγοράς

Η αποδυνάμωση των αμερικανικών επιτοκίων και τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη διάθεση για ρίσκο.

Τα δεδομένα της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, γεγονός που ενισχύει τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed στις 29 Οκτωβρίου.

Η προοπτική φθηνότερου χρήματος ωθεί τους επενδυτές μακριά από τα ομόλογα και προς τα κρυπτονομίσματα, τα οποία θεωρούνται σήμερα όλο και περισσότερο μέρος της mainstream αγοράς.

Πού μπορεί να φτάσει;

Η JP Morgan υπολογίζει ότι, αν συνεχιστεί η δυναμική του λεγόμενου “debasement trade”, το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει θεωρητικά τα 165.000 δολάρια, ενώ πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις μιλούν για 200.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Οι θεσμικές εισροές σε ETFs και υπηρεσίες θεματοφυλακής ενισχύουν την πεποίθηση ότι το ράλι έχει γερά θεμέλια, ενώ η συσχέτιση με τον χρυσό παραμένει ισχυρή — με καθυστέρηση περίπου 40 ημερών στις κινήσεις.

Την Κυριακή το μεσημέρι, το Bitcoin κινούνταν στα 123.000 δολάρια, παραμένοντας ελάχιστα χαμηλότερα από το νέο του ρεκόρ, αλλά αρκετά για να επιβεβαιώσει το κλίμα μιας αγοράς που ξαναμπαίνει σε φάση “crypto spring”.

Ο συνδυασμός τεχνικών, μακροοικονομικών και ψυχολογικών παραγόντων έχει μετατρέψει τον φετινό Οκτώβριο σε έναν ακόμη “Uptober” — με το Bitcoin ξανά στο προσκήνιο ως βαρόμετρο της νέας εποχής ρευστότητας και ψηφιακού ρίσκου.