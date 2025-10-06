Χρηματιστήριο: Οι ξένοι που… κρίνουν τη δημόσια πρόταση της Euronext

Ιδιαίτερη σημασία έχουν πλέον αποκτήσει οι τοποθετήσεις των ξένων επενδυτών στην ΕΧΑΕ, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση των διεθνών funds απέναντι στη δημόσια πρόταση της Euronext.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, αξίζει να θυμηθούμε τα ακριβή ποσοστά τους: Praude με 7,40%, Qube με 2,504%, ArrowStreet με 1,87%, Jefferies με 1,40%, Morgan Stanley με 1,17% και UBS με 0,94%.

Παράλληλα, τα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Asset Management κατέχουν το 4,13%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)