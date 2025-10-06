Logo Image

Χρηματιστήριο: Ξανά στους… παρίες η Ακρίτας

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Η επιλογή (ή αβλεψία) της διοίκησης να μην ορίσει ειδικούς διαπραγματευτές

Στην Κατηγορία της Επιτήρησης βρίσκεται εκ νέου η μετοχή της Ακρίτας Α.Ε., η οποία είναι μία από τις εισηγμένες που αντιμετωπίζουν θέμα με τα αυστηρότερα όρια του free float.

Η επιλογή (ή αβλεψία) της διοίκησης να μην ορίσει δύο ειδικούς διαπραγματευτές έως τις 30/9, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, έχει άμεση επίπτωση, καθώς της στερεί τη συμμετοχή από την ελεύθερη αγορά.

Έτσι, η εισηγμένη μπαίνει ξανά στη θέση του… παρία. Και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να επιστρέψει ξανά.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

