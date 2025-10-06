Χρηματιστήριο: Ξανά στους… παρίες η Ακρίτας

Στην Κατηγορία της Επιτήρησης βρίσκεται εκ νέου η μετοχή της Ακρίτας Α.Ε., η οποία είναι μία από τις εισηγμένες που αντιμετωπίζουν θέμα με τα αυστηρότερα όρια του free float.

Η επιλογή (ή αβλεψία) της διοίκησης να μην ορίσει δύο ειδικούς διαπραγματευτές έως τις 30/9, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, έχει άμεση επίπτωση, καθώς της στερεί τη συμμετοχή από την ελεύθερη αγορά.

Έτσι, η εισηγμένη μπαίνει ξανά στη θέση του… παρία. Και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να επιστρέψει ξανά.

Γ.Χ.

