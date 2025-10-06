Χρηματιστήριο: Έτοιμη να βγει από τον… πάγο η Μπήτρος;

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα νούμερα στον τελευταίο ισολογισμό της Μπήτρος Συμμετοχική, η οποία είδε τα ίδια κεφάλαια να επιστρέφουν σε θετικό έδαφος (από -124,3 σε 14,3 εκατ. ευρώ).

Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τις πιθανότητες για μελλοντική άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης, αν και το μείζον για την εισηγμένη παραμένει η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)