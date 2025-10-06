Τα τέσσερα turn-around stories που «ψήνονται» στο Χρηματιστήριο

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά συνολικά τέσσερα turn-around-stories φαίνεται ότι κυοφορούνται αυτό το χρονικό διάστημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως μαρτυρούν οι ισολογισμοί από το α’ εξάμηνο του 2025.

Πρόκειται για εισηγμένες, οι οποίες αφενός επιχειρούν να ξεμπερδέψουν με τις αμαρτίες του παρελθόντος, αφετέρου ήδη κάνουν τις πρώτες βασικές κινήσεις για ένα υποσχόμενο comeback.

Μετά την απόκτηση των δύο εταιρειών από την ιβηρική χερσόνησο και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Frigoglass προσπαθεί να ξαναμπεί σ΄ έναν κύκλο ανάπτυξης και ευημερίας, αφήνοντας πίσω την αρνητική εμπειρία των προηγούμενων ετών. Με την εταιρεία να αποκτά εκ νέου παραγωγική δραστηριότητα και τα ίδια κεφάλαια να «γυρίζουν» σε θετικό έδαφος, η διοίκηση μπορεί να υποστηρίξει ότι τα χειρότερα είναι πλέον πίσω. Σ’ αυτό συμβάλλει και το γενικότερο κλίμα ευφορίας στην οικονομία, το οποίο έρχεται να υποστηρίξει τέτοιου είδους εγχειρήματα. Βέβαια, τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης παραμένουν αδύναμα, με το καθαρό αποτέλεσμα να είναι ζημιογόνο κατά -0,6 εκατ. ευρώ, αν και τα EBITDA «τσιμπούν» λίγο στα 0,2 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, νέο ξεκίνημα επιθυμεί να κάνει και η διοίκηση της AVE, η οποία έχει επιδοθεί σ’ ένα μπαράζ νέων εξαγορών, οι οποίες εστιάζουν στον τομέα της λιανικής. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της απόκτησης του 40% της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ Bazaar, ενώ μην ξεχνάμε και την αποκλειστική αντιπροσώπευση των Candy και Haier στον τομέα του κλιματισμού. Τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου αφήνουν χαραμάδα ελπίδας για την επόμενη ημέρα, με την καθαρή κερδοφορία να επιστρέφει σε θετικό έδαφος (0,1 εκατ. ευρώ), σβήνοντας τις ζημιές από το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (-3,8 εκατ. ευρώ).

Για τη ΒΙΟΤΕΡ, η εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης του 2018-2019, η οποία προβλέπει τη διαγραφή των τραπεζικών τόκων, οδηγεί τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου στα 54,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πλέον η εταιρεία είναι ικανή να βρει βηματισμό και προοπτική, με στόχο να διεκδικήσει εκ νέου μερίδιο αγοράς από τον κατασκευαστικό κλάδο. Κι αυτό συνιστά το επόμενο στοίχημα, δεδομένου ότι η τρέχουσα δραστηριότητα είναι σχεδόν μηδενική.

Όσον αφορά τη Μπήτρος Συμμετοχική, κατά εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων από τις δύο προβληματικές θυγατρικές (Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος και Μπήτρος Μεταλλουργική) έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή ενός μεγάλου μέρους των δανειακών υποχρεώσεων. Έτσι, τα ίδια κεφάλαια έχουν επιστρέψει σε θετικό έδαφος (από -124,3 σε 14,3 εκατ. ευρώ), αφήνοντας ένα λογιστικό κέρδος μετά φόρων ύψους 138,6 εκατ. ευρώ (από ζημιές 11 εκατ. ευρώ).

Η καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων το α’ εξάμηνο του 2025 και το α’ εξάμηνο του 2024

• Μπήτρος Συμμετοχική: 138,6 / -11,0 εκατ. ευρώ

• ΒΙΟΤΕΡ: 54,1 / -5,3 εκατ. ευρώ

• AVE: 0,1 / -3,8 εκατ. ευρώ

• Frigoglass: -0,6 / 0,3 εκατ. ευρώ

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)