Νέα εποχή για το ελληνικό χρηματιστήριο – Έρχεται το Euronext Athens

Νέα εποχή ανατέλλει για το Χρηματιστήριο της Αθήνας με την ονομασία «Euronext Athens», λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 149 ετών λειτουργίας (Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 1876).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο που υπέβαλε το Euronext για την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ για την εξαγορά της μητρικής εταιρείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς μέχρι το τέλος του έτους, στις αρχές του 2026 ο όμιλος της ΕΧΑΕ θα αποτελέσει το 8ο μέλος του Euronext που αποτελεί τον κορυφαίο χρηματιστηριακό πάροχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαχειριζόμενο περίπου το 25% των συνολικών συναλλαγών μετοχών στην Ευρώπη, και λειτουργεί αγορές σε 7 σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα: Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι.

Οι λεπτομέρειες του ενημερωτικού δελτίου της προαιρετικής δημόσιας πρότασης θα δημοσιοποιηθούν το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 6 Οκτωβρίου από το Euronext, που στοχεύει να ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της την ίδια μέρα, ώστε έως το τέλος του έτους να συσταθεί μια νέα πλατφόρμα υπό την ονομασία «Euronext Athens».

Τα καλά νέα όμως για το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν σταματούν, αφού το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης 7 Οκτωβρίου ο FTSE Russell, θυγατρική του αγγλικού χρηματιστηρίου, θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση της Αθήνας μετά από 12 χρόνια.

Η βελτιωμένη πρόταση

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιουλίου το Euronext επανήλθε με μια βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ.

Η νέα πρόταση ορίζει ότι 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανταλλάσσονται με 1 μετοχή του Euronext, σε αντίθεση με την αρχική προσφορά της 1ης Ιουλίου με αναλογία 21,029 προς 1. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται δεν εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής, αλλά είναι σταθερή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, το Euronext δύναται να αγοράζει μετοχές της ΕΧΑΕ στην αγορά ή εξωχρηματιστηριακά. Ένας σημαντικός όρος της πρότασης είναι η αποδοχή από τουλάχιστον το 67% των μετόχων της ΕΧΑΕ. Εάν το Euronext συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze-out.

Η ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ στο δίκτυο του Euronext αναμένεται να επιτρέψει στην ελληνική αγορά να ενταχθεί σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ. Αναλυτές εκτιμούν πως η πρόταση υποστηρίζει το στρατηγικό αφήγημα της Ελλάδας ως επενδυτικού κόμβου, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα, την προσέλκυση κεφαλαίων και την πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και τη θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως σημαντικού και αξιόπιστου κόμβου στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η αρχική πρόταση του Euronext στην ΕΧΑΕ, στα τέλη Ιουνίου, ήταν 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 21,029 μετοχές ΕΧΑΕ ανά μία νέα μετοχή Euronext, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 30 Ιουνίου 2025.

Κατόπιν συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ Euronext και ΕΧΑΕ, το Euronext υπέβαλε αναθεωρημένη, μη δεσμευτική, υπό όρους πρόταση, αποτιμώντας τη μετοχή της ΕΧΑΕ σε 7,14 ευρώ με αναλογία ανταλλαγής 20.000 μετοχές ΕΧΑΕ ανά μία νέα μετοχή Euronext, βάσει της τιμής κλεισίματος 142,70 ευρώ στις 30 Ιουλίου 2025.

Την Παρασκευή η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στο Χρηματιστήριο στα 6,50 ευρώ με πτώση 1,07%, δηλαδή με discount 8,97% από τη βελτιωμένη δημόσια πρόταση και την κεφαλαιοποίηση της μητρικής εταιρείας του Χρηματιστηρίου να διαπραγματεύεται στα 392,262 εκατ. ευρώ.

Πυρήνας αποταμίευσης και επενδύσεων

Πρόσφατα σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, αποκάλυψε τις στρατηγικές σκέψεις που κρύβονται πίσω από την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όταν ερωτήθηκε για τους λόγους που ωθούν του Euronext να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, ο κ. Μπουζνά υπογράμμισε ότι «στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων. Ενώ η συζήτηση για την ενοποίηση των αγορών εξελίσσεται στις Βρυξέλλες, εμείς προχωρούμε στην πράξη, ενοποιώντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές».

Αναφέρθηκε στις προηγούμενες εξαγορές της εταιρείας, όπως του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας το 2018, του Χρηματιστηρίου του Όσλο το 2019, και του ομίλου Borsa Italiana το 2021, επισημαίνοντας πως το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο κ. Στεφάν Μπουζνά χαρακτήρισε το Χρηματιστήριο Αθηνών ως μια μικρή αγορά, που ωστόσο επιδιώκει να γίνει μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου του Euronext, με στόχο τη μείωση κόστους μέσω της ενοποίησης και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

«Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει δυναμική ανάκαμψη, με κλάδους όπως η ναυτιλία, η ακίνητη περιουσία, η ενέργεια και ο τουρισμός να προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις», πρόσθεσε.