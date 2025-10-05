Θα φτάσει ο χρυσός τα… 5.000 δολ. την ουγγιά;

Μια ανάσα από τα 4.000 δολάρια την ουγγιά βρίσκεται τιμή του χρυσού για πρώτη φορά στην ιστορία του πολύτιμου μετάλλου.

Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, είχε ανατιμηθεί κατά περισσότερο από 46% και το ποσοστό αυτό αναδεικνύει το 2025 ως την καλύτερη χρονιά του χρυσού, από το 1979. Μόνο τον Σεπτέμβριο, η τιμή του αυξήθηκε κατά 11,92%.

Τι θα συμβεί όταν η τιμή του χρυσού φτάσει τα 4.000 δολάρια; Θα υπάρξει διόρθωση ή ο χρυσός θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία απρόσκοπτα; Μια ματιά στο παρελθόν δεν βοηθάει πολύ. «Ενώ η τιμή του χρυσού αγωνιζόταν ασταμάτητα να φτάσει στα 2.000 δολάρια την ουγκιά , υπομένοντας επανειλημμένα κύματα διόρθωσης, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά όταν έφτασε τα 3.000 δολάρια. Ο χρυσός έσπασε το φράγμα αυτό γρήγορα και συνέχισε χωρίς διακοπή», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς .

Γιατί ανεβαίνει

Εκτός από τις συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες σε όλον τον κόσμο , οι εισροές κεφαλαίων σε φυσικά υποστηριζόμενα ETF χρυσού είναι από τους βασικούς παράγοντες της ανόδου της τιμής του κίτρινου μετάλλου .

«Η απόδοση των μετοχών χρυσού SPDR, του μεγαλύτερου φυσικά υποστηριζόμενου ETF χρυσού στον κόσμο, χρησιμοποιείται επανειλημμένα ως στοιχειώδης δείκτης για την αξιολόγηση της διάθεσης στον τομέα του χρυσού. Οι μετοχές χρυσού SPDR βίωναν ήδη διαρκώς υψηλές εισροές κεφαλαίων. Και αυτή η τάση συνεχίστηκε εντυπωσιακά τις τελευταίες ημέρες συναλλαγών», εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Τα επιτόκια της Fed

Εν μέσω γεωπολιτικών και εμπορικών συγκρούσεων, ο χρυσός αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά του ως ασφαλές καταφύγιο. Το γεγονός ότι δύο μειώσεις επιτοκίων από την Fed βρίσκονται στον ορίζοντα πριν από το τέλος του 2025, αυξάνει επίσης την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου. Οι μέτριες αποδόσεις των ομολόγων και η αδυναμία του δολαρίου ,ολοκληρώνουν αυτό το μείγμα που επηρεάζει τις τιμές. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε ακόμη και να ενταθεί εάν οι DAX, S&P 500, Nasdaq 100 και οι άλλοι δείκτες, υποχωρήσουν.

Οι αναλυτές της Julius Baer λένε ότι οι επενδυτές δεν φαίνεται να έχουν βαρεθεί εντελώς τον χρυσό και το ασήμι, καθώς οι εισροές κεφαλαίων σε φυσικά υποστηριζόμενα προϊόντα συνεχίζονται. «Για τον χρυσό, οι εισροές έχουν φτάσει περίπου τους 400 τόνους μέχρι στιγμής φέτος, θέτοντας το 2025 σε τροχιά να είναι η καλύτερη χρονιά από το 2020», σημειώνουν.

«Πολλοί αναλυτές υπόσχονται περαιτέρω ανοδικές δυνατότητες τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ωστόσο, πρέπει να αναμένονται φάσεις διόρθωσης ανά πάσα στιγμή», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Ο Πέδρο ντελ Πόζο, διευθυντής επενδύσεων στην Mutualidad de la Abogacia , λέει ότι ο χρυσός και τα πολύτιμα μέταλλα γενικότερα «βιώνουν μια πραγματική άνθηση ». Κατά την άποψή του, η άνοδος της τιμής του χρυσού αντανακλά τους φόβους για τον εμπορικό πόλεμο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Γάζα.Επιπλέον, πιστεύει ότι, στον ρόλο του ως ασφαλούς καταφυγίου, πιθανότατα θα παραμείνει στο αποκορύφωμά του «για κάποιο χρονικό διάστημα».

Δασμοί και γεωπολιτικές εντάσεις

Στο ίδιο πνεύμα, οι αναλυτές της Bank of America αύξησαν την τιμή-στόχο για τον χρυσό στα 4.000 δολάρια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τους δασμούς , τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις και το διαρθρωτικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Οι αναλυτές της Deutsche Bank προβλέπουν επίσης ότι ο χρυσός πιθανότατα θα παραμείνει ανοδικός λόγω της ισχυρής επίσημης ζήτησης και της πτώσης του δολαρίου, το οποίο «χάνει την ιδιότητά του ως νόμισμα υψηλής απόδοσης»