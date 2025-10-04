Τι κερδίζει η Σαουδική Αραβία ρίχνοντας τις τιμές του πετρελαίου

Πλημμυρίζει τις αγορές με πετρέλαιο, ρίχνοντας τις τιμές σε χαμηλά τετραμήνου και προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο στον Ντόναλντ Τραμπ. Τι κερδίζει όμως η ίδια η Σαουδική Αραβία;

Επισήμως, πρόκειται για «διαχείριση της αγοράς». Στην πράξη, όμως, το βασίλειο είναι σε πόλεμο ανάκτησης των μεριδίων, που έχασε τα προηγούμενα χρόνια από τη Βραζιλία, τη Γουιάνα και τους Αμερικανούς παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου.

Θέλει δε με κάθε τρόπο να πειθαρχήσει τα μέλη του ΟΠΕΚ και να συγκεντρώσει κεφάλαια για τα μεγαλεπήβολα έργα του Vision 2030.

Η σχέση Σαλμάν – Τραμπ

Οι χαμηλότερες τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ – 3,16 δολάρια το γαλόνι κατά μέσο όρο – έρχονται την κατάλληλη στιγμή για τον Τραμπ. Μειώνουν τις πληθωριστικές πιέσεις από τους δασμούς, ενισχύουν την κατανάλωση και επιτρέπουν στον πρόεδρο να εμφανίζεται ως εγγυητής «φθηνής ενέργειας».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς δήλωσε ότι ο Τραμπ «κάνει ξανά τις ΗΠΑ υπερδύναμη πετρελαίου και φυσικού αερίου», ενώ ο ίδιος τονίζει ότι το φθηνό πετρέλαιο πλήττει τη Ρωσία και ενισχύει τη διαπραγματευτική του ισχύ στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η σχέση είναι αμφίδρομη. Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και Τραμπ υπέγραψαν πακέτο επενδύσεων 600 δισ. δολαρίων σε άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια.

Η εταιρεία Trump Organization συνεργάζεται με Σαουδάραβες developers σε πολυτελείς πύργους, ενώ το σαουδαραβικό κρατικό ταμείο επένδυσε πρόσφατα, μαζί με τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, 55 δισ. δολάρια για την εξαγορά της Electronic Arts.

Η στρατηγική του Ριάντ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την περίοδο Μπάιντεν, όταν οι Σαουδάραβες αγνόησαν τις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου να αυξήσουν την παραγωγή εν μέσω εκτόξευσης τιμών το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σήμερα, το Ριάντ εμφανίζεται πρόθυμο να «ρίξει» περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, με τους αναλυτές να μιλούν για «διπλό κέρδος»: ανάκτηση μεριδίου αγοράς και την πολιτική εύνοια του Τραμπ.

Το ρίσκο

Η στρατηγική αυτή όμως κρύβει κινδύνους, προειδοποιεί η Wall Street Journal

οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν στα 65 δολάρια το βαρέλι, πολύ κάτω από το «δημοσιονομικό break-even» των 92 δολαρίων που υπολογίζει το ΔΝΤ,

τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώθηκαν 29% το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας σε πτώση 15% στα συνολικά κρατικά έσοδα,

το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί στο 32% του ΑΕΠ, από μόλις 5,8% πριν μια δεκαετία, ενώ το Ριάντ πούλησε μετοχές της Aramco και εξέδωσε 65 δισ. δολάρια χρέος το 2024.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο ΟΠΕΚ αναμένεται να εγκρίνει νέα αύξηση παραγωγής στην αυριανή Σύνοδο.

Η Σαουδική Αραβία, που ελέγχει έως και το 40% της παγκόσμιας παραγωγής μέσω του ΟΠΕΚ και του σχήματος ΟΠΕΚ+, παραμένει ο «ρυθμιστής» των τιμών. Οι αυξήσεις παραγωγής είναι σταδιακές για να μη στραγγαλίσουν τη βιομηχανία σχιστολιθικού στις ΗΠΑ, αλλά αρκούν για να πιέσουν τις τιμές και να στείλουν μήνυμα κυριαρχίας στις αγορές.