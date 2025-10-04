Πτώση στη σκιά του shutdown

Σε πτώση επέστρεψε χθες το δολάριο, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ, το οποίο επισκιάζει τις οικονομικές προοπτικές και καθυστερεί τη δημοσιοποίηση σημαντικών στοιχείων για τη Φέντεραλ Ριζέρβ προκειμένου να λάβει απόφαση για την περαιτέρω πορεία των επιτοκίων. Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε 0,1%, στις 97,71 μονάδες, ενώ το τελευταίο πενθήμερο κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Ιούλιο. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,21% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1738. «Όσο περισσότερη διάρκεια έχει το shutdown, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνουν οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο στην οικονομία», σημειώνουν αναλυτές. Επίσης, το δολάριο υποχώρησε έναντι του ελβετικού φράγκου και έναντι της στερλίνας. Η στερλίνα, μάλιστα, γνώρισε τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από τις 11 Αυγούστου. Το δολάριο δέχθηκε πιέσεις από τα στοιχεία του ISM για τον κλάδο υπηρεσιών, ο οποίος διολίσθησε τον Σεπτέμβριο κάτω από το ορόσημο του 50, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Έναντι του γιεν, ωστόσο, το δολάριο άλλαξε την αρχική πτωτική του τάση σημειώνοντας μικρή άνοδο. Σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε 1,4% έναντι του γιεν, στη μεγαλύτερη άνοδο από τα μέσα Μαΐου.