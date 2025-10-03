Wall Street: Υπαναχώρησε ο S&P 500 από το ιστορικό υψηλό του

Ο S&P 500 υπαναχώρησε από το ιστορικό υψηλό του στη σημερινή συνεδρίαση, παρουσιάζοντας ωστόσο σταθερά κέρδη στην εβδομάδα, παρά το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με οριακή άνοδο 0,01% στις 6.715,79 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq υποχώρησε 0,28% στις 22.780,51 μονάδες.

Ο Dow Jones εμφάνισε την καλύτερη επίδοση με άνοδο 238,56 μονάδων ή 0,51% τερματίζοντας στις 46.758,28 μονάδες. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 επίσης κατέγραψε άνοδο 0,72%, κλείνοντας στις 2.476,18 μονάδες. Και οι τέσσερις δείκτες είχαν αγγίξει ιστορικά υψηλά νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Οι μετοχές υποχώρησαν ελαφρώς το απόγευμα λόγω της πτώσης σε βασικές τεχνολογικές εταιρείες, όπως οι Palantir Technologies, Tesla και Nvidia. Η Palantir εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών του S&P 500, χάνοντας 7,5% της αξίας της, ενώ η Tesla και η Nvidia υποχώρησαν περισσότερο από 1% και περίπου 1%, αντίστοιχα. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX εκτινάχθηκε στα ύψη, δείχνοντας ότι κάποιοι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν προστασία έναντι μελλοντικής πτώσης του S&P 500 μέσω συμβολαίων πώλησης.

Παρ΄ όλα αυτά, οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν θετικό κλείσιμο εβδομάδας. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,1% στη διάρκεια της εβδομάδας, όπως και ο δείκτης Dow των 30 κορυφαίων μετοχών, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε 1,3%. Ο Russell 2000 εμφάνισε άνοδο σχεδόν 2%.

Οι επενδυτές δείχνουν να αγνοούν τις ανησυχίες γύρω από το κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο μπήκε στην τρίτη του ημέρα. Αν και το shutdown έχει επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για μακροοικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους, τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, οι επενδυτές αναμένουν ότι θα είναι σύντομη και δεν θα πλήξει σοβαρά την οικονομία των ΗΠΑ. Στη Wall Street πιστεύεται επίσης ότι το shutdown δεν θα ανακόψει την ανοδική πορεία των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Άλλωστε, ιστορικά οι παύσεις λειτουργίας της κυβέρνησης δεν έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις αγορές.

Το shutdown έχει οδηγήσει σε «σκοτάδι» όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα και η παύση σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του yπουργείου Εργασίας εμπόδισε τη σημερινή δημοσίευση των στοιχείων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το Σεπτέμβριο.

Παρόλο που αυτό αφαιρεί έναν πιθανό αρνητικό παράγοντα για τις μετοχές, μειώνει επίσης τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που μπορεί να λάβει υπόψη η Fed για την απόφασή της για τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Οι αγορές σε γενικές γραμμές αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25% τότε, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Οι προοπτικές περαιτέρω επιτοκιακών μειώσεων από τη Fed, σε συνδυασμό με τα τελευταία εξασθενημένα στοιχεία για την απασχόληση, έχουν στηρίξει το ράλι των μετοχών και έχουν κρατήσει την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αρκετά χαμηλή, στο 4,11%, ώστε να ωθήσουν τον S&P 500 σε νέο ιστορικό υψηλό», δήλωσε η Τζένιφερ Τίμερμαν, ανώτερη αναλύτρια επενδυτικής στρατηγικής στο Wells Fargo Investment Institute.