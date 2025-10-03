Logo Image

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο» στην πρόταση της Euronext για εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο» στην πρόταση της Euronext για εξαγορά της ΕΧΑΕ

EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Έρχεται και αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον FTSE Russell

Ανέστης Ντόκας [email protected]

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε πρίν από λίγα λεπτά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου  που υπέβαλλε η Euronext για την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της  ΕΧΑΕ για την εξαγορά  της μητρικής εταιρίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι λεπτομέρειες του ενημερωτικού δελτίου της προαιρετικής δημόσιας πρότασης  θα δημοσιοποιηθούν το πρωϊ της ερχόμενης Δευτέρας 6 Οκτωβρίου από το Euronext που στοχεύει να ξεκινήσει τη δημόσια προσφορά  την ίδια μέρα, ώστε έως το τέλος του έτους να συσταθεί μια νέα πλατφόρμα υπό την ονομασία «Euronext Athens».

Τα καλά νέα όμως για το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν σταματούν αφού το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης 7 Οκτωβρίου ο FTSE Russell θυγατρική του Αγγλικού χρηματιστηρίου θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση της Αθήνας μετά από 12 χρόνια.

Τα καλά νέα όμως για το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν σταματούν αφού το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης 7 Οκτωβρίου ο FTSE Russell θυγατρική του Αγγλικού χρηματιστηρίου θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση της Αθήνας μετά από 12 χρόνια.

Η βελτιωμένη δημόσια πρόταση της Euronext

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιουλίου η Euronext επανήλθε με μια βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ. Η νέα πρόταση ορίζει ότι 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανταλλάσσονται με 1 μετοχή της Euronext, σε αντίθεση με την αρχική προσφορά της 1ης Ιουλίου με αναλογία 21,029 προς 1. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται δεν εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής, αλλά είναι σταθερή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η Euronext δύναται να αγοράζει μετοχές της ΕΧΑΕ στην αγορά ή εξωχρηματιστηριακά. Ένας σημαντικός όρος της πρότασης είναι η αποδοχή από τουλάχιστον το 67 % των μετόχων της ΕΧΑΕ. Η περίοδος αποδοχής αναμένεται να ανοίξει στο τέταρτο τρίμηνο, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, και η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2025, εφόσον ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Εάν η Euronext συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze-out.

