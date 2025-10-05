Χρηματιστήριο: Οι «Magnificent-Seven» της Αθήνας

Μια εβδομάδα γεμάτη… τράπεζες αποχαιρέτησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το «πάρτι» των αγοραστών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο να ωθεί τον Γενικό Δείκτη κατά +2,2% υψηλότερα, την ίδια στιγμή που η μεταβολή στο πρώτο 3ήμερο του Οκτωβρίου ήδη υπερβαίνει το +2%. Φυσικά, η αντίστοιχη άνοδος για τον τραπεζικό δείκτη ανήλθε σε +6% και +5%.

Στην κορυφή των εβδομαδιαίων αποδόσεων φιγουράρει η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αν και ξεκίνησε τη Δευτέρα από τα 12,07 ευρώ, αποχαιρέτησε το πενθήμερο από τα 13,23 ευρώ, καταγράφοντας μια αθροιστική αύξηση κατά +9,6% και φθάνοντας σε απόσταση – αναπνοής από το πρόσφατο υψηλό 10ετίας των 13,34 ευρώ. Μάλιστα, η αποτίμηση έχει εκ νέου ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ.

Εξίσου ικανοποιητική (+7%) αποδείχθηκε η κίνηση της Eurobank, η οποία είδε τη μετοχή να σκαρφαλώνει στα 3,5 ευρώ και ουσιαστικά να ισοφαρίζει τις «κορυφές» των 3,519 ευρώ (στα 3,516 ευρώ το χθεσινό κλείσιμο), φλερτάροντας με το ορόσημο των 13 δισ. ευρώ σε όρους χρηματιστηριακής αξίας.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Alpha Bank διευρύνθηκε κατά +5,2% από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, υπερβαίνοντας τα 3,7 ευρώ κι «ακουμπώντας» τα ρεκόρ 10ετίας των 3,77 ευρώ, κάτι που ανέβασε στο +131% την αθροιστική απόδοση του 2025 -η καλύτερη ανάμεσα στις 45 εισηγμένες της Υψηλής και της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Όσον αφορά τον τίτλο της Τρ. Πειραιώς, ο οποίος έγραψε νέο υψηλό 4ετίας στα 7,466 ευρώ, η εβδομαδιαία μεταβολή ανήλθε στο +2,5%. Κι αν το συγκεκριμένο νούμερο δεν θέλγει ιδιαίτερα, ας έχουμε υπόψη ότι η απόδοση από τις αρχές του έτους ανέρχεται στο +93%.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην Optima Bank, η οποία κατόρθωσε να σκαρφαλώσει σε νέο ιστορικό ρεκόρ (8,8 ευρώ), με την αύξηση στο πενθήμερο να καθορίζεται στο +7,1% και την αποτίμηση να κάνει σημαντικό βήμα προς το ορόσημο των 2 δισ. ευρώ.

Δίπλα στα παραπάνω πέντε τραπεζικά blue chips, βέβαια, οφείλουμε να προσθέσουμε ακόμη δύο μετοχές του FTSE Large Cap, οι οποίες συνέχισαν να… λάμπουν για ακόμη μία εβδομάδα. Ο λόγος για την Aktor Group, η οποία διευρύνθηκε κατά συνολικά +5,2%, αναρριχόμενη στο ρεκόρ 18ετίας των 8,8 ευρώ, αλλά και για τη Cenergy, η οποία άφησε το πενθήμερο από το ιστορικό υψηλό των 12,98 ευρώ, ενισχυόμενη κατά τουλάχιστον +4,8%.

Οι εβδομαδιαίες μεταβολές των blue chips

• Εθνική +9,6%

• Optima +7,1%

• Eurobank +7,0%

• Alpha +5,2%

• Aktor +5,2%

• Cenergy +4,8%

• Πειραιώς +2,5%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)