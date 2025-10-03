Χρηματιστήριο: Κέρδη +2,2% στην εβδομάδα, με νέο υψηλό 10ετίας στις Τράπεζες

Ανοδικά για 3η διαδοχική ημέρα κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να στήνουν… «πάρτι» στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρέθηκε σε νέο υψηλό 10ετίας.

Έχοντας ως στήριγμα το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, η ελληνική αγορά κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς και να τρυπήσει το μέχρι πρότινος «ταβάνι» της συσσώρευσης (2.071 μονάδες), αν και είναι σαφές ότι απαιτούνται επιπλέον «καύσιμα» για τη σύγκλιση με τα ρεκόρ 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο κατά +0,95% και διαμορφώθηκε στις 2.076,71 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 19 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.057,26 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 34 μονάδες (2.054,24 έως 2.088,41 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 212,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης έκανε το 4/5 από τις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα η αθροιστική επίδοση του πενθήμερου να ανέλθει στο +2,2%, ανεβάζοντας άνω του +41% τα κέρδη του 2025.

Στο ταμπλό, τώρα, η Τρ. Πειραιώς αναρριχήθηκε σε νέες «κορυφές», ενώ οι Alpha, Eurobank και Εθνική «πέταξαν» έως το +3%, ακουμπώντας τα πρόσφατα υψηλά 10ετίας. Από εκεί και πέρα, όμως, η Intralot, εν μέσω της ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ, πιέστηκε στο -2,3%, η Metlen υποχώρησε περαιτέρω στα 47,3 ευρώ και η Coca – Cola CBC βούτηξε σε χαμηλό 8μήνου.

Νέο ρεκόρ 10ετίας στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επέλεξε το «buy», πετυχαίνοντας νέο υψηλό 10ετίας και ανεβάζοντας στο +86% την απόδοση του 2025, καθώς τερμάτισε στο +2,54% και τις 2.397 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διευρύνθηκε στο +1,72% και τα 7,466 ευρώ (νέο υψηλό 4 ετών), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σκαρφάλωσε στο +3,44% και τα 13,235 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο +3,26% και τα 3,516 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξήθηκε στο +2,29% και τα 3,75 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου έμεινε σταθερή στα 8 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να τερματίζει στο +2,33% και τα 8,8 ευρώ, γράφοντας νέο ρεκόρ. Στο -0,36% και το 1,644 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,05% και 5.255 μονάδες), η μετοχή της Viohalco συνέχισε την αναρρίχηση στα ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκε στο +1,4% και τα 7,8 ευρώ. Νέα προσπάθεια ανάκαμψης κατέβαλε η τιμή της Titan Cement, η οποία αυξήθηκε στο +1,95% και τα 36,6 ευρώ. Οι τίτλοι των Helleniq Energy, Aegean Airlines και Motor Oil παρουσίασαν κέρδη από +1% έως +2%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen διολίσθησε περαιτέρω στο -1,4% και τα 47,3 ευρώ, ενώ νέα κάμψη εμφάνισε η τιμή της Coca Cola, η οποία έπεσε στο -1,5% και τα 38,3 ευρώ (χαμηλό 8μήνου). Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, πληρώνοντας το μάρμαρο των ζημιογόνων αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, περιορίστηκε στο -1,3% και τα 6,5 ευρώ. Στα χαμηλά τριμήνου επέστρεψε και η μετοχή της Jumbo, η οποία υποχώρησε στο -0,75% και τα 29,1 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,15% και 2.848 μονάδες), η μετοχή της Intralot πιέστηκε στο -2,38% και το 1,23 ευρώ. Οι απώλειες σχετίζονται με την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ, για την οποία το βιβλίο προσφορών έκλεισε νωρίς το απόγευμα. Οι επενδυτές ρευστοποίησαν στη spot αγορά έως την τιμή του 1,20 ευρώ και ταυτόχρονα «μπήκαν» στην ΑΜΚ σε χαμηλότερη τιμή, ευελπιστώντας ότι θα αποκομίσουν ένα εύκολο και γρήγορο κέρδος, δεδομένου ότι η ΑΜΚ μάλλον διαμορφώθηκε στο εύρος του 1,10 – 1,12 ευρώ/μετοχή. Βέβαια, εδώ κρύβεται ο κίνδυνος να μην ανακτήσουν τον έλεγχο όλων των μετοχών που κατείχαν, λόγω της μεγάλης ζήτησης. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον εστίασε και στην ΕΧΑΕ, η μετοχή της οποίας περιορίστηκε στο -1,07% και τα 6,50 ευρώ, ενόσω οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημόσια πρόταση της Euronext βρίσκεται στην Επ. Κεφαλαιαγοράς, κάτι που προλειαίνει το έδαφος, ώστε η διαδικασία να ξεκινήσει να «τρέχει» από τη Δευτέρα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 59 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 46 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 21 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 138,9 δισ. ευρώ.

Ανοδικά με… υποσχέσεις

Θετικό είναι το κλίμα των τελευταίων ημερών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ακολουθώντας τα ιστορικά υψηλά που παρατηρούνται σε Ευρώπη και Wall Street.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική αγορά έχει… ξεμπερδέψει με τη συσσώρευση, η οποία από τα τέλη του Αυγούστου «κρατά» τον Γενικό Δείκτη σ’ ένα στενό εύρος διακυμάνσεων, το οποίο εκτείνεται μεταξύ των 1.995 και των 2.076 μονάδων.

Το γεγονός ότι σήμερα η Αθήνα διάσπασε την αντίσταση των 2.071 μονάδων (το μέχρι πρότινος «ταβάνι» της συσσώρευσης) σίγουρα εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια. Ωστόσο, είναι σαφές ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την επιστροφή στα υψηλά 15ετίας των 2.026 μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση, ουδείς επενδυτής φαίνεται να έχει… σοβαρό παράπονο από την ευρύτερη πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο όχι μόνο προσφέρει μια μέση απόδοση άνω του +41% μέσα στο 2025, αλλά «τρέχει» ένα σερί 11 ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ‘24 – Σεπτέμβριος ‘25).

Μάλιστα, η εικόνα είναι ακόμη πιο πληθωρική στον -γεμάτο ειδήσεις αλλά και σενάρια- τραπεζικό κλάδο, όπου το φετινό ράλι υπερβαίνει το +86%, αποτελώντας το… άλφα και το ωμέγα για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Intralot

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το μεγάλο γεγονός αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, η οποία έχει σημαντική υπερκάλυψη, εξασφαλίζοντας για την εισηγμένη το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι προσφορές για το διεθνές σκέλος της διαδικασίας κυμαίνονται μεταξύ 1,07 και 1,12 ευρώ/μετοχή, δηλαδή αρκετά κάτω του ανώτατου ορίου του 1,27 ευρώ/μετοχή, κάτι το οποίο ουσιαστικά οριοθετεί το εύρος τιμών και για το ελληνικό κομμάτι της ΑΜΚ, το οποίο έκλεισε νωρίς το απόγευμα.

Σήμερα το πρωί, δε, διευκρινίστηκε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές προσφορές κάτω του 1,10 ευρώ/μετοχή, γεγονός το οποίο δείχνει ότι η τελική τιμή διαμορφώθηκε μεταξύ 1,10 και 1,12 ευρώ/μετοχή.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Παρά το προσωρινό «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν την αναρρίχηση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους επενδυτές να αδιαφορούν για το πλήθος των προκλήσεων, το οποίο εξακολουθεί να βαραίνει τη διεθνή οικονομία, δίνοντας περαιτέρω… ζωή στη bull market.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται περαιτέρω στο +0,33% και τις 569 μονάδες, αν και ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση στο -0,25% και τις 24.361 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 ξεκινούν με το δεξί στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οδεύοντας προς νέα ρεκόρ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)