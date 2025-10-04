Χρηματιστήριο: Το… πρόωρο ράλι της ΟΝΥΧ

Στα 150 εκατ. ευρώ φιγουράρει η αποτίμηση της ΟΝΥΧ (πρώην MED) στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει την επόμενη «μεταγραφή» στην Κύρια Αγορά.

Το ράλι της εισηγμένης αγγίζει το +90%, με την οικογένεια Ζησιάδη να έχει δημιουργήσει μεγάλες υπεραξίες. Κι όλα αυτά, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει το φιλόδοξο έργο για τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη Β. Ελλάδα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)