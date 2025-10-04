Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί κάνει ράλι η Τζιρακιάν

Χρηματιστήριο: Γιατί κάνει ράλι η Τζιρακιάν

Επιστροφή στο 1,44 ευρώ

Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ένα μήνα βρίσκεται η μετοχή της Τζιρακιάν, καθώς η προοπτική για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού φαίνεται ότι ευνοεί τους αγοραστές.

Έτσι, χθες η τιμή στο ταμπλό έκλεισε με σχεδόν διψήφια κέρδη (+9,5%) στο 1,44 ευρώ, βελτιώνοντας την αποτίμηση στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ, με τις τρέχουσας συζητήσεις να αφορούν υποχρεώσεις αξίας 4,96 και 6,9 εκατ. ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

