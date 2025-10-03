Euronext – ΕΧΑΕ: Από ώρα σε ώρα η κρίσιμη απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μετά τις 17.00 το απόγευμα αναμένεται η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου του Euronext που θα αποκτήσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Κ. και όλα δείχνουν ότι την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ.

Η Euronext στοχεύει μέχρι το τέλος του έτους να συσταθεί μια νέα πλατφόρμα υπό την ονομασία «Euronext Athens».

Η πρόταση της Euronext

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιουλίου η Euronext επανήλθε με μια βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ. Η νέα πρόταση ορίζει ότι 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανταλλάσσονται με 1 μετοχή της Euronext, σε αντίθεση με την αρχική προσφορά της 1ης Ιουλίου με αναλογία 21,029 προς 1. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται δεν εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής, αλλά είναι σταθερή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, η Euronext δύναται να αγοράζει μετοχές της ΕΧΑΕ στην αγορά ή εξωχρηματιστηριακά. Ένας σημαντικός όρος της πρότασης είναι η αποδοχή από τουλάχιστον το 67% των μετόχων της ΕΧΑΕ.

Η περίοδος αποδοχής

Η περίοδος αποδοχής αναμένεται να ανοίξει στο τέταρτο τρίμηνο, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, και η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2025, εφόσον ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Εάν η Euronext συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία squeeze-out και θα διαγραφεί από το χρηματιστηριακό ταμπλό.

Η Euronext αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο ρευστότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαχειριζόμενη περίπου το 25% των συνολικών συναλλαγών μετοχών στην Ευρώπη, και λειτουργεί αγορές σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι.

Η ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ στο δίκτυο της Euronext αναμένεται να επιτρέψει στην ελληνική αγορά να ενταχθεί σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.