Χρηματιστήριο: Γιατί δυσκολεύεται να «ανοίξει» το βήμα – Αυλαία στην ΑΜΚ της Intralot

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές ναι μεν να έχουν το προβάδισμα (+1,2% η μέχρι στιγμής άνοδο), αλλά να διστάζουν να κάνουν το μεγάλο βήμα για την ανάκτηση των «κορυφών» του Αυγούστου (2.126 μονάδες).

Ο Γενικός Δείκτης, παρότι χθες -με τη βοήθεια των νέων ρεκόρ σε Ευρώπη και Wall Street– βρέθηκε έως τις παρυφές των 2.070 μονάδων, τελικά προδόθηκε από τις δυνάμεις του και τερμάτισε μόλις στις 2.057 μονάδες, καταγράφοντας μια αναιμική μεταβολή μικρότερη της μίας μονάδας.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά παραμένει εντός του γνωστού εύρους διακυμάνσεων, το οποίο εκτείνεται μεταξύ των 1.995 και των 2.071 μονάδων, μην έχοντας τη διάθεση (ή και τη δυναμική) να ξεφύγει από την παρατεταμένη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων.

Πάντως, παρά την τρέχουσα στασιμότητα, ουδείς επενδυτής φαίνεται να έχει… σοβαρό παράπονο από την ευρύτερη πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο όχι μόνο προσφέρει μια μέση απόδοση άνω του +38% μέσα στο 2025, αλλά «τρέχει» ένα σερί 11 ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ‘24 – Σεπτέμβριος ‘25).

Μάλιστα, η εικόνα είναι ακόμη πιο πληθωρική στον -γεμάτο ειδήσεις αλλά σενάρια- τραπεζικό κλάδο, όπου το φετινό ράλι αγγίζει το +82%, αποτελώντας το… άλφα και το ωμέγα για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Αυλαία για την ΑΜΚ της Intralot

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το μεγάλο γεγονός αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα έχει σημαντική υπερκάλυψη, εξασφαλίζοντας για την εισηγμένη το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι προσφορές για το διεθνές σκέλος της διαδικασίας κυμαίνονται μεταξύ 1,07 και 1,12 ευρώ/μετοχή, κάτι το οποίο ουσιαστικά οριοθετεί το εύρος τιμών και για το ελληνικό κομμάτι της ΑΜΚ, το οποίο θα «τρέχει» μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι στην εκκίνηση της διαδικασίας ως ανώτατη τιμή είχε οριστεί το 1,27 ευρώ/μετοχή.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)