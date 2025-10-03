Logo Image

Τάσεις ανάκαμψης του δολαρίου

REUTERS

Σε θετικό έδαφος το αμερικανικό νόμισμα έναντι του ευρώ και του γιεν

Από την έντυπη έκδοση

Έφη Τριήρη [email protected]

Ανέκαμψε το δολάριο έναντι του ευρώ και του γιεν στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, με τους συναλλασσόμενους να προσπαθούν να αποτιμήσουν τον αντίκτυπο από το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ. Μετά το «λουκέτο» των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, δεν έχει γίνει ακόμη σαφές εάν τα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την απασχόληση Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ θα δημοσιοποιηθούν σήμερα. Πάντως, οι traders στοιχηματίζουν ότι η Fed θα προχωρήσει σε ακόμη δύο μειώσεις των επιτοκίων της έως τα τέλη του έτους. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,21%, στις 97,92 μονάδες, ενώ το ευρώ υποχώρησε κατά 0,14% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία στο 1,1712. Έναντι του ιαπωνικού γιεν, το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,13%, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές καθοδικές συνεδριάσεις, για να διαμορφωθεί στο 147,24. Οι συναλλασσόμενοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις εκλογές που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της δημοσιονομικής πολιτικής και πώς αυτή θα επηρεάσει το ιαπωνικό νόμισμα. Από τα υπόλοιπα νομίσματα, η στερλίνα υποχώρησε έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,3424. Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, τέλος, το bitcoin κινήθηκε πάνω από τα 119.000 δολάρια.

