Wall Street: Τριπλό ρεκόρ για δεύτερη μέρα αψηφώντας το κυβερνητικό shutdown

Με τριπλό ρεκόρ έκλεισε η Wall Street τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να αγνοούν σταθερά για δεύτερη ημέρα το κυβερνητικό shutdown και τις απειλές για μαζικές απολύσεις.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,06% για να κλείσει στις 6.715,35 μονάδες. Στα υψηλά της συνεδρίασης, κατέγραφε άνοδο 0,3%, αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ και ενδοσυνεδριακά. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 78,62 μονάδες ή 0,17% για τερματίσει στις 46.519,72 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε στις 22.844,05 μονάδες με κέρδη 0,39%.

Και ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας έκανε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ με τη στήριξη της Nvidia, η οποία είδε τις μετοχές της να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στο γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι το αμερικανικό ΑΕΠ ενδέχεται να δεχθεί πλήγμα λόγω του shutdown, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η οικονομική απόδοση των ΗΠΑ θα επιδεινωθεί όσο περισσότερο διαρκέσει το αδιέξοδο. Ωστόσο, υπερίσχυσαν οι ελπίδες ότι το shutdown θα είναι σύντομο και έτσι δεν θα επηρεάσει την οικονομία.

Ο S&P 500 σημείωσε το 29ο ιστορικό κλείσιμο για το 2025, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 6.700 μονάδων την Τετάρτη.

Το shutdown ξεκίνησε όταν οι ηγέτες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών δεν κατάφεραν την Τρίτη να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αλληλοκατηγορήθηκαν για τη διακοπή λειτουργίας, με τους Δημοκρατικούς να επιμένουν ότι πρέπει να επεκταθούν οι φορολογικές πιστώσεις για την υγειονομική περίθαλψη για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «πρωτοφανή ευκαιρία» να περικόψει ομοσπονδιακές υπηρεσίες. «Το shutdown εξελίσσεται όπως αναμενόταν, χωρίς ωστόσο οι δύο πλευρές να διαπραγματεύονται έναν πραγματικό προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτεί τη λειτουργία της κυβέρνησης μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίων στη Zacks Investment Management.

«Οι αγορές μπορούν να ανεχθούν όλο αυτό για μερικές ημέρες, αλλά αν η κυβέρνηση προχωρήσει τελικά σε περικοπές υπηρεσιών, αυτό μπορεί να θεωρηθεί θετικό μακροπρόθεσμα αλλά να προκαλέσει διαταραχές βραχυπρόθεσμα».

Παρότι στο παρελθόν οι αγορές δεν επηρεάζονταν ιδιαίτερα από κυβερνητικά shutdowns, αυτή τη φορά οι επενδυτές είναι πιο επιφυλακτικοί, λόγω ασταθούς πολιτικού και οικονομικού κλίματος, υψηλών αποτιμήσεων στην αγορά, συγκέντρωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος σε λίγες μετοχές υψηλής τεχνολογίας, συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και των απειλών για μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το μεγάλο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πόσο θα διαρκέσει το σημερινό αδιέξοδο. Αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς η Γερουσία ήταν εκτός συνεδρίασης σήμερα Πέμπτη λόγω του Γιομ Κιπούρ και η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για αύριο Παρασκευή.Με βάση τις προβλέψεις, οι traders εκτιμούν ότι το shutdown θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η διακοπή δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων, καθώς κατά τη διάρκεια του shutdown η υπηρεσία Εργασίας δεν θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου αύριο Παρασκευή, λόγω παύσης δραστηριότητας.