Χρηματιστήριο: Ξέμεινε από… δυνάμεις υπό το βάρος των Πειραιώς – Coca Cola – Intralot

Από… δυνάμεις ξέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές ναι μεν παρέμειναν σε θέση οδηγού, αλλά δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν τα ενδοσυνεδριακά κέρδη.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά, παρά το αισθητά βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, έκλεισε κοντά στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας, αποτυγχάνοντας να «πιάσει» τις 2.060 μονάδες, υπό το βάρος επιλεγμένων μετοχών, οι οποίες λειτούργησαν ως «βαρίδι».

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη αύξηση κατά +0,04% και διαμορφώθηκε στις 2.057,26 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από μία μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.056,38 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 13 μονάδες (από 2.056,71 έως 2.069,57 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 195,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Πειραιώς διόρθωσε από τα χθεσινά υψηλά 4ετίας, την ίδια στιγμή που ο ΟΤΕ υποχώρησε κάτω των 16 ευρώ. Βουτιά στο -3% και στο -2% έκαναν οι Intralot και Coca Cola HBC, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, Eurobank και Metlen αυξήθηκαν κατά σχεδόν +1,5%, με τον ΟΠΑΠ να ανακαταλαμβάνει το ορόσημο των 20 ευρώ.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης κατέβασε αισθητά ρυθμούς, επιλέγοντας να συσσωρεύσει δυνάμεις στις παρυφές των υψηλών 10ετίας. Έτσι, κινήθηκε στο +0,09% και τις 2.337 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνθηκε στο +1,43% και τα 3,405 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έμεινε αμετάβλητη στα 12,795 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο -0,03% και τα 3,666 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διολίσθησε στο -1,48% και τα 7,34 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου παρέμεινε στα 8 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να σκαρφαλώνει στο +2,3% και τα 8,60 ευρώ, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Στο -0,12% και το 1,65 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,08% και 5.200 μονάδες), οι μετοχές των Viohalco (7,6 ευρώ) και Cenergy (12,9 ευρώ) πέταξαν σε νέα ιστορικά ρεκόρ, καθώς απογειώθηκαν στο +3,3% και στο +2,8%, αντίστοιχα. Ώθηση παρείχε το δημοσίευμα περί επιβολής ευρωπαϊκών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα από τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Titan Cement πήρε βαθιά… ανάσα, καθώς διευρύνθηκε στο +3,9% και τα 35,9 ευρώ, ενώ «φρένο» στο καθοδικό σερί έβαλε ο τίτλος της Metlen, ο οποίος ενισχύθηκε στο +1,3% και τα 48 ευρώ. Νέο ρεκόρ στο +1,3% και τα 8,8 ευρώ έγραψε η τιμή της Aktor Group, με τον ΟΠΑΠ να τερματίζει στο +2,7% και τα 20,2 ευρώ, ανακαταλαμβάνοντας το ορόσημο των 20 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ απώλεσε τα 16 ευρώ, καθώς υποχώρησε στο -1,6% κι τα 15,9 ευρώ. ΔΕΗ και Helleniq Energy μειώθηκαν κατά -1%, με τη μετοχή της Coca Cola HBC να δίνει συνέχεια στην καθοδική κίνηση, κλείνοντας στο -2,1% και τα 38,9 ευρώ (χαμηλό 6μήνου).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,96% και 2.852 μονάδες), η μετοχή της Intralot περιορίστηκε στο -3,08% και το 1,26 ευρώ, αντιδρώντας στο discount της τιμής της ΑΜΚ στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς (1,07 – 1,12 ευρώ/μετοχή). Ας σημειωθεί ότι το ελληνικός σκέλος της ΑΜΚ θα «τρέχει» έως αύριο το απόγευμα. Πτώση έως -2% παρουσίασαν, επίσης, οι τίτλοι των Autohellas, Intracom Holdings, ΟΛΘ, ΟΛΠ και Κρι Κρι. Αντίθετα, οι τίτλοι των Fourlis και Πλαστικά Θράκης αντιστάθηκαν στο +1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην ΕΚΤΕΡ, η οποία εκτοξεύθηκε στο +4,3% και τα 2,53 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από το νέο έργο στον Πειραιά, το οποίο ανεβάζει το ανεκτέλεστο στα 139 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 53 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 54 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 19 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 137,9 δισ. ευρώ.

Υποσχέσεις από τους αγοραστές

Υποσχέσεις για μια θετική βραχυπρόθεσμη κίνηση αφήνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δείχνει να έχει μπει με το… δεξί στον Οκτώβριο, θέλοντας να κάνει το 12×12 για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, κατάφερε να ενισχυθεί κατά περισσότερο από +1% και να ανεβεί εκ νέου άνω των 2.050 μονάδων, ενώ σήμερα, έστω και υιοθετώντας έναν εμφανώς ηπιότερο αγοραστικό ρυθμό, έκλεισε κοντά στην περιοχή των 2.060 μονάδων.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα είναι η ανοδική κίνηση να αποκτήσει σημάδια μεγαλύτερης σταθερότητας, τα οποία θα επιτρέψουν στην ελληνική αγορά αφενός να ξεφύγει από την τρέχουσα στασιμότητα, αφετέρου να προσεγγίσει τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου, όταν έφθασε έως τις 2.126 μονάδες.

Έτσι, ο πρώτος στόχος είναι η διάσπαση της αντίστασης των 2.071 μονάδων, οι οποίες αποτελούν το ανώτατο όριο της συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Γενικός Δείκτης «τρέχει» ένα σερί 11 διαδοχικών κερδοφόρων μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), το οποίο έχει προσφέρει τεράστιες αποδόσεις στους επενδυτές και το οποίο έχει οδηγήσει το ράλι του τρέχοντος έτους στο +38%.

Ευχής έργον είναι η bull market να συνεχιστεί και για 12ο μήνα, αν και ο Οκτώβριος μόνο ανέφελος δεν πρόκειται να είναι, δεδομένης της παραδοσιακά αδύναμης επενδυτικής τάσης αλλά και των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, ναι μεν η προσοχή είναι στραμμένη στην πιθανότητα ενός δημοσιονομικού «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ (μια κατάσταση που έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά… ετήσιας επετείου), αλλά οι επενδυτές δεν δείχνουν να πτοούνται ιδιαίτερα, μη διστάζοντας να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται περαιτέρω στο +0,69% και τις 568 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +1,47% και να φθάνει στις 24.465 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη νέα συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)