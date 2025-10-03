Χρηματιστήριο: Βαρομετρικό χαμηλό για την Coca – Cola HBC

Σε νέο χαμηλό 6μήνου βρίσκεται η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία για δεύτερη σερί συνεδρίαση παραμένει κάτω του ψυχολογικού ορίου των 40 ευρώ.

Μάλιστα, χθες είχε ως χαμηλό ημέρας τα 39,6 ευρώ, εκτοξεύοντας στην περιοχή του -20% τη διόρθωση από τα ρεκόρ των 47,9 ευρώ.

Δεν αποκλείεται η ταλαιπωρία να συνεχιστεί έως και τα τέλη του μήνα, όταν αναμένεται να γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία ακούγεται ότι δεν θα είναι ιδιαιτέρως θετικά.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)