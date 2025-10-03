Logo Image

Χρηματιστήριο: Βαρομετρικό χαμηλό για την Coca – Cola HBC

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Βαρομετρικό χαμηλό για την Coca – Cola HBC

REUTERS/Benoit Tessier

Νέα πτώση για την εισηγμένη

Σε νέο χαμηλό 6μήνου βρίσκεται η μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία για δεύτερη σερί συνεδρίαση παραμένει κάτω του ψυχολογικού ορίου των 40 ευρώ.

Μάλιστα, χθες είχε ως χαμηλό ημέρας τα 39,6 ευρώ, εκτοξεύοντας στην περιοχή του -20% τη διόρθωση από τα ρεκόρ των 47,9 ευρώ.

Δεν αποκλείεται η ταλαιπωρία να συνεχιστεί έως και τα τέλη του μήνα, όταν αναμένεται να γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία ακούγεται ότι δεν θα είναι ιδιαιτέρως θετικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube