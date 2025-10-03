Χρηματιστήριο: Οι δασμοί… ανεβάζουν τη Cenergy

Ολοταχώς για τα 13 ευρώ φαίνεται ότι κινείται η μετοχή της Cenergy, η οποία συνεχίζει την αναρρίχηση σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Η τιμή της εισηγμένης βρίσκεται πλέον στα 12,9 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και οδηγώντας την αποτίμηση στα 2,7 δισ. ευρώ.

Ρόλο στην ανοδική κίνηση, πέραν της εύρωστης κερδοφορίας, έχουν και τα δημοσιεύματα περί επιβολής ευρωπαϊκών δασμών στον εισαγόμενο χάλυβα από τις ΗΠΑ.

Γ.Χ.

