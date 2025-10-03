Logo Image

Χρηματιστήριο: Οι δασμοί… ανεβάζουν τη Cenergy

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Οι δασμοί… ανεβάζουν τη Cenergy

Ολοταχώς για τα 13 ευρώ η μετοχή

Ολοταχώς για τα 13 ευρώ φαίνεται ότι κινείται η μετοχή της Cenergy, η οποία συνεχίζει την αναρρίχηση σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Η τιμή της εισηγμένης βρίσκεται πλέον στα 12,9 ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και οδηγώντας την αποτίμηση στα 2,7 δισ. ευρώ.

Ρόλο στην ανοδική κίνηση, πέραν της εύρωστης κερδοφορίας, έχουν και τα δημοσιεύματα περί επιβολής ευρωπαϊκών δασμών στον εισαγόμενο χάλυβα από τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube