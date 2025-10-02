PIMCO: «Ρωγμές» στην αγορά χρέους – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι

Η αγορά πίστης εμφανίζει διπλό πρόσωπο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της PIMCO, Christian Stracke, το asset-based financing – που περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, φοιτητικά και δάνεια αυτοκινήτου – παραμένει σε «υγιή» τροχιά, ενώ αντίθετα στην απευθείας εταιρική χρηματοδότηση (corporate direct lending) αρχίζουν να διαφαίνονται σοβαρές πιέσεις.

Μιλώντας στο Milken Asia Summit στη Σιγκαπούρη, ο Stracke έκανε λόγο για «ρωγμές» στον εταιρικό δανεισμό, όπου όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν από τους πιστωτές τους να αναβάλουν πληρωμές τόκων, μετατρέποντάς τους σε Payment-in-Kind (PIK) – δηλαδή σε νέα δάνεια αντί για άμεση καταβολή μετρητών.

Στον αντίποδα, η χρηματοδότηση που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία εμφανίζει ανθεκτικότητα. «Η οικονομία είναι ισχυρή, τα νοικοκυριά είναι ισχυρά, ο καταναλωτής είναι ισχυρός και δεν βλέπουμε ρωγμές σε αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε ο Stracke.

Η διαφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, ανάγεται στη μετα-κρίση του 2008: οι καταναλωτές μείωσαν τον δανεισμό και απομόχλευσαν τους ισολογισμούς τους, δημιουργώντας πιο σταθερό υπόβαθρο για asset-based χρηματοδότηση. Αντίθετα, οι εταιρείες αύξησαν τη μόχλευσή τους, αφήνοντας τους ισολογισμούς τους πιο «ευάλωτους».

Όπως επισημαίνει το CNBC, δεν είναι τυχαίο ότι τον Οκτώβριο του 2024 η PIMCO άντλησε πάνω από 2 δισ. δολάρια για στρατηγική asset-based specialty financing, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της προς αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Ο εταιρικός δανεισμός υπό πίεση

Στον τομέα του corporate private credit, τα προβλήματα συνδέονται με το πώς οι εταιρείες διαχειρίζονται το χρέος τους. Στις ιδιωτικές αγορές υπάρχουν λιγότεροι δανειστές, γεγονός που διευκολύνει την επαναδιαπραγμάτευση όρων – αλλά με υψηλότερο κόστος. Αντίθετα, τα δημόσια μέσα δανεισμού, όπως τα ομόλογα ή τα syndicated loans, προσφέρουν χαμηλότερο επιτόκιο, όμως η αναχρηματοδότηση είναι πιο δύσκολη και οι περιπτώσεις αθέτησης πληρωμών έχουν πολλαπλασιαστεί.

«Βλέπουμε πραγματικά προβλήματα στις πιστωτικές αγορές. Υπήρξαν υψηλού προφίλ defaults στα δημόσια markets, όπου η διαπραγμάτευση με τους δανειστές για τη διατήρηση της αξίας της εταιρείας είναι εξαιρετικά δύσκολη», προειδοποίησε ο Stracke.

Το βλέμμα στην πολιτική της Fed

Για την PIMCO, η πορεία των αμερικανικών επιτοκίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Καθώς η Fed συνεχίζει τις μειώσεις επιτοκίων, το κόστος δανεισμού υποχωρεί, ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια. Αυτό, σύμφωνα με τον Stracke, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά του private credit.

Στο ίδιο συνέδριο, ο David Elia, CEO του αυστραλιανού ταμείου συντάξεων Hostplus, υπογράμμισε ότι οι θεσμικοί επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις ιδιωτικές αγορές για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων. «Υπάρχουν περίπου 19.000 εισηγμένες εταιρείες διεθνώς, αλλά 140.000 μη εισηγμένες με έσοδα άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Αν θες πραγματική διαφοροποίηση, η λογική σε οδηγεί προς το private equity και το unlisted segment», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Elia τόνισε ότι η ρύθμιση πρέπει να επικεντρωθεί στους μικροεπενδυτές («mom-and-dad investors») που μπαίνουν στις ιδιωτικές αγορές, και όχι στους θεσμικούς με υψηλή εξειδίκευση.