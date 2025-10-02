Χρηματιστήριο: Διαδοχικά ρεκόρ για τη Cenergy – Τι ανεβάζει τη μετοχή

Σε αχαρτογράφητα εδάφη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Cenergy, η οποία ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στην εν εξελίξει συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η τιμή της εισηγμένης σημειώνει άνοδο κατά σχεδόν +2%, με αποτέλεσμα να αναρριχάται για πρώτη φορά άνω των 12,7 ευρώ.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από «θερμό» επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η αξία των συναλλαγών ήδη ξεπερνά τα 3,2 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που ο μέσος ημερήσιος τζίρος συνήθως κυμαίνεται στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Τα διαδοχικά ρεκόρ της μετοχής έχουν ανεβάσει την αποτίμηση της Cenergy στα 2,7 δισ. ευρώ. Ένα ποσό, το οποίο είναι αυξημένο κατά τουλάχιστον +34% σε σύγκριση με τα τέλη του 2024, προσφέροντας μια σημαντική απόδοση στους επενδυτές.

Ώθηση από την κερδοφορία

Ώθηση παρέχουν τα ευοίωνα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα οποία κατέδειξαν αισθητή βελτίωση σ’ όλους τους τομείς.

Είναι ενδεικτικό ότι η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά +69% και έφθασε στα 95,2 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ακολουθούν στο +41% και τα 171,2 ευρώ. Ο τζίρος δε υπερέβη το 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά +26% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ζήτηση για τα προϊόντα καλωδίων παραμένει ικανοποιητική, στηρίζοντας τις τιμές πώλησης, ενώ τα ενεργειακά έργα και στους δύο τομείς (Καλώδια – Σωλήνες Χάλυβα) συνιστούν τον βασικό λόγο της αυξημένης κερδοφορίας.

Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, ενόσω οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές χάλυβας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης περιορίζει σημαντικά την επίδραση.

Η επόμενη ημέρα, παράλληλα, παραμένει θετική, καθώς το ανεκτέλεστο παραγγελιών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που έχει ήδη ξεκινήσει να «τρέχει» η μεγάλη επένδυση στις ΗΠΑ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με τη δημιουργία νέου εργοστασίου στο Μέριλαντ.

Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση της Cenergy, η μετοχή στο ταμπλό του Χ.Α. «παίζει» με δείκτη P/E (Price to Earnings) στο 15,0x και δείκτη P/BV (Price to Book Value) στο 3,5x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)