Χρηματιστήριο: «Under control» ο καθαρός δανεισμός για τις Εισηγμένες

Οριακά αυξημένος δανεισμός, ο οποίος αποδίδεται στην ανάγκη για νέες επενδύσεις, αλλά κι ανθεκτικά ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία αποτελούν απόρροια της διατηρήσιμης κερδοφορίας. Αυτά είναι τα δύο πρώτα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση της «Ν» στα ποιοτικά στοιχεία των εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το α’ εξάμηνο του 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 114 μη τραπεζικών-χρηματοπιστωτικών εισηγμένων, ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων μίσθωσης) της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου σημειώνει άνοδο κατά +3,4% και διαμορφώνεται σε 45,611 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2024 (+0,2%), με αποτέλεσμα να καθορίζονται σε 15,668 δισ. ευρώ.

Τώρα, αν αφαιρέσουμε από τον συνολικό δανεισμό τα ταμειακά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, βλέπουμε ότι ο λεγόμενος καθαρός δανεισμός των 114 εισηγμένων ανέρχεται στο αρκετά διαχειρίσιμο ποσό των 28,665 δισ. ευρώ, το οποίο, βέβαια, αποδεικνύεται «φουσκωμένο» κατά +6,4% ή κατά 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τον κλείσιμο της οικονομικής χρήσης του 2024.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν 27 εταιρείες του Χ.Α. με αρνητικό καθαρό δανεισμό (δηλαδή το ύψος ταμειακών διαθέσιμων, καταθέσεων και ρευστοποιήσιμων assets υπερβαίνει το σύνολο του δανεισμού), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οκτώ με μηδενικό συνολικό δανεισμό.

Μάλιστα, οι παραπάνω τάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παρουσιάζουν αποκλίσεις ανά περίπτωση, σχηματίζονται ενόσω διανύουμε μια περίοδο, κατά την οποία ναι μεν υπάρχει αποκλιμάκωση του χρηματοοικονομικού κόστους (μείωση των επιτοκίων δανεισμού) και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αλλά ταυτόχρονα οι ανάγκες για νέα δανειοδότηση, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικών deals, και τα ενισχυμένα μερίσματα προς τους μετόχους (υπολογίζονται σε 5,5 δισ. ευρώ για το 2025), έρχονται να «ψαλιδίσουν» τη ρευστότητα του ταμείου και να αυξήσουν τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες.

Ας έχουμε υπόψη, παράλληλα, ότι το μεγαλύτερο μέρος του υπάρχοντος δανεισμού παραμένει μακροπρόθεσμο (ποσοστό της τάξης του 85%), γεγονός το οποίο αφενός εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο και χώρο στις διοικήσεις, αφετέρου καθιστά σαφώς πιο διαχειρίσιμη την πορεία του εταιρικού χρέους.

Από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχεία, μπορούμε να παρατηρήσουμε, επίσης, τα εξής στοιχεία:

Συνολικά 11 εισηγμένες του Χ.Α. έχουν δανεισμό άνω του 1 δισ. ευρώ , ενώ ο αριθμός όσων έχουν δανειακές υποχρεώσεις τουλάχιστον μισού δισ. ευρώ ανέρχεται σε 18.

, ενώ ο αριθμός όσων έχουν δανειακές υποχρεώσεις τουλάχιστον μισού δισ. ευρώ ανέρχεται σε 18. Από την άλλη πλευρά, συνυπολογίζοντας τα ταμειακά διαθέσιμα και τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι εισηγμένες με καθαρό δανεισμό άνω του 1 δισ. ευρώ «πέφτουν» σε μονοψήφια επίπεδα (εννέα), ενώ οι εισηγμένες με καθαρό δανεισμό άνω του 0,5 δισ. ευρώ αναπροσαρμόζονται σε 14.

«Καθαρές» από δανεισμό

Πέραν των εισηγμένων με δάνεια, υπάρχει και μια με ευμεγέθης ομάδα εταιρειών, η οποία έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό, δηλαδή η αξία των ταμειακών διαθέσιμων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, υπερβαίνει τον συνολικό δανεισμό.

Με βάση τα στοιχεία της «Ν», στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκει περίπου το 24% των εταιρειών του Χ.Α., οι οποίες βλέπουν το θετικό καθαρό ταμείο (ταμειακά διαθέσιμα αφαιρώντας τον συνολικό δανεισμό) να ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό των 1,691 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, υπάρχει και μια υπο-ομάδα, η οποία αντιστοιχεί στο 7% των εισηγμένων και η οποία έχει μηδενικό συνολικό δανεισμό (και επομένως αρνητικό καθαρό δανεισμό και θετικό καθαρό ταμείο).

Για παράδειγμα, μηδενικός είναι ο συνολικός δανεισμός των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Interlife, Καπνοβιομηχανία Καρέλιας, ΙΛΥΔΑ, Alpha Real State, ΕΛΒΕ, οι οποίες έρχονται να προστεθούν δίπλα σε εισηγμένες με μεγάλο θετικό καθαρό ταμείο, όπως είναι η Jumbo (309 εκατ. ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (271 εκατ. ευρώ) η Ελλάκτωρ (226 εκατ. ευρώ), ο ΟΛΠ (118 εκατ. ευρώ), η Πλαστικά Κρήτης (67 εκατ. ευρώ), η Intracom Holdings (61 εκατ. ευρώ), Alter Ego (50 εκατ. ευρώ), η Τεχνική Ολυμπιακή (26 εκατ. ευρώ) κ.α.

Η εικόνα στο… ταμείο

Όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (χωρίς να υπολογίζονται οι δεσμευμένες καταθέσεις και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα assets), την πρωτοκαθεδρία κατέχει η ΔΕΗ με 1,8 δισ. ευρώ, ενώ άνω του ψυχολογικού ορίου του 1 δισ. ευρώ συναντάμε ακόμη τέσσερις εισηγμένες (Coca Cola HBC, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen και Motor Oil).

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο ταμείο συνολικά 23 εταιρειών του Χ.Α., η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά τα blue chips. Από την άλλη πλευρά, με ταμείο μικρότερο των 10 εκατ. ευρώ έχουμε 52 εισηγμένες ή αλλιώς περίπου το 45% του υπό εξέταση δείγματος.

