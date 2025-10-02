Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές αφήνουν… υποσχέσεις για τον Οκτώβριο

Υποσχέσεις για μια θετική βραχυπρόθεσμη κίνηση αφήνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δείχνει να έχει μπει με το… δεξί στον Οκτώβριο, θέλοντας να κάνει το 12×12 για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, κατάφερε να ενισχυθεί κατά περισσότερο από +1% και να ανεβεί εκ νέου άνω των 2.050 μονάδων, σε ένα ευχάριστο μήνυμα περί πιθανής ουσιαστικής επιστροφής των αγοραστών.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα είναι η ανοδική κίνηση να αποκτήσει σημάδια μεγαλύτερης σταθερότητας, τα οποία θα επιτρέψουν στην ελληνική αγορά αφενός να ξεφύγει από την τρέχουσα στασιμότητα, αφετέρου να προσεγγίσει τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου, όταν έφθασε έως τις 2.126 μονάδες.

Έτσι, ο πρώτος στόχος είναι η διάσπαση της αντίστασης των 2.071 μονάδων, οι οποίες αποτελούν το ανώτατο όριο της συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Γενικός Δείκτης «τρέχει» ένα σερί 11 διαδοχικών κερδοφόρων μηνών (Νοέμβριος ’24 – Σεπτέμβριος ’25), το οποίο έχει προσφέρει τεράστιες αποδόσεις στους επενδυτές και το οποίο έχει οδηγήσει το ράλι του τρέχοντος έτους στο +38%.

Ευχής έργον είναι η bull market να συνεχιστεί και για 12ο μήνα, αν και ο Οκτώβριος μόνο ανέφελος δεν πρόκειται να είναι, δεδομένης της παραδοσιακά αδύναμης επενδυτικής τάσης αλλά και των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, ναι μεν η προσοχή είναι στραμμένη στην πιθανότητα ενός δημοσιονομικού «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ (μια κατάσταση που έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά… ετήσιας επετείου), αλλά οι επενδυτές δεν δείχνουν να πτοούνται ιδιαίτερα, μη διστάζοντας να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο.

