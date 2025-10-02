Πιέσεις από την αγορά εργασίας

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων διολίσθησε ενδοσυνεδριακά χθες το δολάριο έναντι του γιεν, στον απόηχο των στοιχείων που έδειξαν ότι οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 32.000 τον Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία ενισχύουν τις προσδοκίες ότι για άλλες δύο μειώσεις επιτοκίων από τη Fed έως τα τέλη του έτους. Νωρίτερα, η είδηση για την έναρξη της διακοπής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) των ΗΠΑ δεν είχε μέχρι στιγμής αντίκτυπο στην αγορά, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που θα έχει, σε συνδυασμό με την επόμενη κίνηση της Fed. «Η πτώση του δολαρίου είναι κατανοητή, ειδικά μετά τη μεγάλη καθοδική αναθεώρηση και των στοιχείων του Αυγούστου, καθώς η αγορά εργασίας δείχνει ότι η εξασθένηση στην οικονομία ενδεχομένως να είναι πιο σοβαρή απ’ ό,τι έχει μέχρι στιγμής εκτιμηθεί», σημειώνει ο Χουάν Πέρεζ, επικεφαλής του τμήματος συναλλαγών της Monex USA. Το δολάριο υποχώρησε ενδοσυνεδριακά στο 146,73 έναντι του γιεν (-0,8%). Εν συνεχεία, ωστόσο, προσπάθησε να σταθεροποιηθεί, με αποτέλεσμα η ισοτιμία του έναντι του ευρώ να διαμορφωθεί στο 1,1722. Αντίστοιχα και ο δείκτης δολαρίου σταθεροποιήθηκε κοντά στις 97,80 μονάδες από 97,56 αρχικά.