Χρηματιστήριο: Με το… δεξί στον Οκτώβριο – «Ρεύμα» από ΔΕΗ και Τράπεζες

Θετικό ήταν το σημερινό «γύρισμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό και το «φρενάρισμα» του πληθωρισμού (1,8% τον Σεπτέμβριο) έδωσαν… θάρρος στους αγοραστές.

Το αποτέλεσμα ήταν η ελληνική αγορά να κλείσει κοντά στο υψηλότερο σημείο της ημέρας, σβήνοντας τις αρχικές απώλειες και επανερχόμενη στα όρια των 2.050 μονάδων. Βέβαια, το βασικό στοίχημα εξακολουθεί να αφορά τη διάσπαση των 2.071 μονάδων, οι οποίες συνιστούν το… μόνιμο «ταβάνι» των τελευταίων εβδομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ικανοποιητική άνοδο κατά +1,09% και διαμορφώθηκε στις 2.056,38 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 22 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.034,22 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 32 μονάδες (από 2.025,95 έως 2.057,78 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 221,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30,0 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Πειραιώς «πέταξε» σε νέα υψηλά 4ετίας, καθώς βρέθηκε στις παρυφές των 7,5 ευρώ. Άνοδο άνω του +2% εμφάνισαν και οι Εθνική – Eurobank, ενώ «ρεύμα» έδωσε η ΔΕΗ, η οποία αυξήθηκε κατά τουλάχιστον +2,7%. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάκτωρ διολίσθησε κατά -3,5%, με τη Metlen να γράφει ακόμη μία αρνητική συνεδρίαση.

Πλησιάζουν τις «κορυφές» οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, αφήνοντας πίσω το πρώτο «μουδιασμένο» 90λεπτο, κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς στο +2,33% και τις 2.335 μονάδες, προσεγγίζοντας τα πρόσφατα υψηλά 10ετίας.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +3,27% και τα 7,45 ευρώ (νέο υψηλό 4ετίας), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνθηκε στο +3,48% και τα 12,795 ευρώ, η μετοχή της Eurobank τερμάτισε στο +2,29% και τα 3,357 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank ενισχύθηκε στο +1,47% και τα 3,667 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδίπλωσε στο -0,74% και τα 8,00 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,47% και τα 8,40 ευρώ. Στο +2,61% και το 1,652 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank, η οποία σημείωσε νέο υψηλό έτους.

Θέλει να μείνει… ατσαλάκωτο και τον Οκτώβριο

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να φεύγει… ατσαλάκωτο από τον Σεπτέμβριο, η προσοχή πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα, καθώς ο Οκτώβριος κρύβει εξίσου αρκετές προκλήσεις για την ελληνική αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον προηγούμενο μήνα με άνοδο +0,6%, διαψεύδοντας τους φόβους περί διόρθωσης. Αντ’ αυτού, προτίμησε να «χωνέψει» τα μεγάλα κέρδη του 9μήνου (+38%) και να επιδοθεί σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, σταθεροποιούμενος λίγο άνω των 2.000 μονάδων.

Αυτό μαρτυρά και το στενό εύρος διακυμάνσεων των τελευταίων 30 ημερών, το οποίο εκτείνεται σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 1.995 έως τις 2.071 μονάδες.

Τώρα, όπως προαναφέραμε, ο Οκτώβριος είναι ένας αρκετά δύσκολος μήνας για τη Λεωφόρο Αθηνών, δεδομένων και των «φουσκωμένων» κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων, οι οποίες μπορούν να στερήσουν πολύτιμα πολεμοφόδια από το πεδίο της «μάχης»

Το στοίχημα για την ελληνική αγορά είναι να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς να χάσει το «οχυρό» των 2.000 μονάδων, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να διεκδικήσει το «κάτι καλύτερο» στο παραδοσιακά πιο κερδοφόρο τελευταίο δίμηνο του έτους.

Από την άλλη πλευρά, έχοντας 11×11 ανοδικούς μήνες στην «πλάτη», δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια πιθανή αναδίπλωση του Γ.Δ., δίνοντας την ευκαιρία στα χαρτοφυλάκια να «γράψουν» στους ισολογισμούς τα μεγάλα κέρδη του 2025.

Όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, θα λάβουν χώρα, έχοντας στα υπόψη ότι τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων οδεύουν προς μια επανάληψη ή και υπέρβαση των περσινών ρεκόρ.

Τα στοιχεία του α’ εξαμήνου έδειξαν ότι οι εταιρείες του Χ.Α. εμφάνισαν καθαρό κέρδος μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 5,759 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά +1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αυξητικά κινήθηκαν και τα EBITDA (+3,1%), αλλά και ο τζίρος (+4,4%).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στις ΗΠΑ, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται προ των πυλών του «λουκέτου», λόγω της υπέρβασης του ανώτατου ορίου χρέους, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Πάντως, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει αξιοσημείωτη αύξηση στο +0,96% και τις 563 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κινείται ανοδικά στο +0,79% και τις 24.069 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, υποχωρώντας κατά έως -0,3%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)