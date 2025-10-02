Χρηματιστήριο: Γιατί η ΕΚΤΕΡ έκανε το καλύτερο ράλι του διμήνου

Την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών είχε χθες η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία «πέταξε» κατά τουλάχιστον +11%, με αποτέλεσμα να «γυρίσει» στις παρυφές των 2,4 ευρώ.

Το ξέσπασμα της εισηγμένης, η οποία «φουλάρει» για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, σχετίζεται με τα βελτιωμένα μεγέθη του εξαμήνου, καθώς τα EBITDA διευρύνθηκαν κατά +159% και ανήλθαν στα 7 εκατ. ευρώ.

Άνοδο εμφάνισε και ο κύκλος εργασιών (41,8 εκατ. ευρώ), την ίδια στιγμή που το ανεκτέλεστο έργων υπερβαίνει τα 123 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)