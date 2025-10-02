Χρηματιστήριο: Μερίσματα, μεγέθη 9μήνου και δύο deals στο καλεντάρι του Οκτωβρίου

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να ολοκληρώνει έναν «γεμάτο» Σεπτέμβριο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε κυρίως από τις ανακοινώσεις για την εταιρική κερδοφορία του α’ εξαμήνου, το καλεντάρι του Οκτωβρίου μοιάζει εκ πρώτης όψεως αρκετά πιο «φτωχό».

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ειδήσεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν να προσφέρουν το κάτι… παραπάνω στο επενδυτικό ενδιαφέρον, κόντρα στην αγοραστική κόπωση των τελευταίων εβδομάδων.

Εντός του νέου μήνα, συγκεκριμένα, αναμένεται να «τρέξουν» οι εξελίξεις σε τουλάχιστον δύο σημαντικά «μέτωπα» της αγοράς. Το πρώτο αφορά τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, με την ενημερωτικό δελτίο να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά εντός των αμέσως επόμενων ημερών, προλειαίνοντας το έδαφος για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, η οποία είναι ικανή να αλλάξει… πίστα στη Λεωφόρο Αθηνών.

Από εκεί και πέρα, από χθες έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, ύψους άνω των 440 εκατ. ευρώ, η οποία συνιστά το απαιτούμενο βήμα για το deal με τη Bally’s του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ.

Όσον αφορά το «κομμάτι» των επιβραβεύσεων προς τους μετόχους, η διοίκηση της Παπουτσάνη στις 7 Οκτωβρίου θα «κόψει» το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση του 2025, το οποίο κυμαίνεται σε 0,04 ευρώ/μετοχή. Δύο ημέρες αργότερα (9/10) είναι η σειρά της Unibios, η οποία θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου 0,025 ευρώ/μετοχή.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η Alpha Trust Aνδρομέδα, η οποία θα «κόψει» το δικαίωμα πληρωμής στο ποσό του 0,25 ευρώ/μετοχή, ενώ το ίδιο θα πράξει στις 20 Οκτωβρίου η Moda Bagno, με στόχο τη διανομή 0,059 ευρώ/μετοχή. Για τις 23 Οκτωβρίου έχει οριστεί και η αποκοπή για την επιβράβευση της ΕΛΒΕ, ύψους 0,4 ευρώ/μετοχή.

Εντός του Οκτωβρίου, επίσης, αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες ενημερώσεις των εισηγμένων για τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου και του 9μήνου. Την αρχή θα κάνει η Sarantis στις 23 του μήνα, ενώ στις 30/10 είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση της περιοδικής κερδοφορίας από τις Eurobank, Coca – Cola HBC και Παπουτσάνης. Την επόμενη ημέρα (31/10) θα ακολουθήσουν οι Τρ. Πειραιώς και Mermeren.

Τέλος, στο καλεντάρι ο επενδυτής συναντά και τις Γενικές Συνελεύσεις των Aktor Group (6/10), Noval Property (15/10) και ΕΛΙΝΟΙΛ (22/10), ενώ ας έχουμε στο μυαλό μας και τις πιθανές ομολογιακές εκδόσεις, οι οποίες έχουν ακουστεί για μια σειρά εταιρειών του Χ.Α.

Το ημερολόγιο των εισηγμένων για τον Οκτώβριο

• 6/10 Aktor Group Γ.Σ.

• 7/10 Παπουτσάνης Μέρισμα

• 9/10 Unibios Επ. Κεφαλαίου

• 14/10 Ανδρομέδα Μέρισμα

• 15/10 Noval Property Γ.Σ.

• 20/10 Moda Bagno Μέρισμα

• 22/10 ΕΛΙΝΟΙΛ Γ.Σ.

• 23/10 ΕΛΒΕ Μέρισμα

• 23/10 Sarantis Μεγέθη 9μήνου

• 30/10 Eurobank / Coca Cola / Παπουτσάνης Μεγέθη 9μήνου

• 31/10 Πειραιώς / Mermeren Μεγέθη 9μήνου