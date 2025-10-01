Χρυσός: Το shutdown έφερε το 39ο ρεκόρ μέσα στο 2025

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν και σήμερα σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση μπήκε και επισήμως σε shutdown μετά από το 2018, ύστερα από την αποτυχία του αμερικανικού Κογκρέσου να καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Αν και ο αντίκτυπος των διακοπών λειτουργίας της κυβέρνησης στις αγορές είναι συνήθως ήπιος, η χρονική στιγμή αυτής της διακοπής είναι σημαντική.

Τα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που επρόκειτο να δημοσιευθούν την Παρασκευή θα καθυστερήσουν, θολώνοντας τις προοπτικές για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες πριν από την επόμενη συνεδρίασή της.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επίσης να χρησιμοποιήσει την αναστολή για να απολύσει «πολλούς» ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνήθως τίθενται σε διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια ενός κλεισίματος και επιστρέφουν στην εργασία τους μόλις αυτό τελειώσει.

Χωρίς σαφή πορεία προς μια συμφωνία, δεν είναι επίσης σαφές πόσο θα διαρκέσει το κλείσιμο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, πραγματοποιήθηκε ένα μερικό κλείσιμο 34 ημερών — το μεγαλύτερο στην ιστορία.

Εν μέσω της αβεβαιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου έχασαν έδαφος, ενώ ο χρυσός — που συνήθως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής ή γεωπολιτικής αναταραχής — συνέχισε την εντυπωσιακή του άνοδο, φτάνοντας στο 39ο ρεκόρ του για φέτος.

Η τιμή spot ανήλθε στα 3.893,06 δολάρια την ουγγιά, ενώ τα futures χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο επέκτειναν τα κέρδη τους φτάνοντας τα 3.918,10 δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Shutdown και στις αγορές; Τα καμπανάκια για φούσκα, η πόλωση και τα σεναρια για μετοχές, ομόλογα, χρυσό