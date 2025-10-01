Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η νευρικότητα – Ποιες μετοχές επηρεάζονται από τα μεγέθη 6μήνου

Στασιμότητα επικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε νευρικές κινήσεις στην «πρεμιέρα» του Οκτωβρίου, ακολουθώντας κατά πόδας το διεθνές κλίμα.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις δημοσιονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας, η οποία έρχεται να «μπολιάσει» με την αγοραστική κόπωση στο εσωτερικό, ως απόρροια του εντυπωσιακού σερί των 11×11 ανοδικών μηνών.

Κάπως έτσι, στη σημερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή κάμψη κατά -0,12% και διαμορφώνεται στις 2.031,71 μονάδες, χάνοντας 2,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.034,22 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε πέντε μονάδες (από 2.029,92 έως 2.034,50 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες «παίζουν» περίπου στα ίδια επίπεδα με τα χθεσινά, ενόσω η Ελλάκτωρ υποχωρεί κατά σχεδόν -2%, λόγω της επιδείνωσης των εξαμηνιαίων μεγεθών. Από την άλλη πλευρά, η Mevaco συνεχίζει το ράλι στα υψηλά 25ετίας, ενώ όφελος +4% βλέπει η ΕΚΤΕΡ μετά τη βελτίωση των EBITDA.

Στασιμότητα στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης αφήνει το πόδι από το γκάζι, «χωνεύοντας» τα ισχυρά κεκτημένα του 9μήνου (+76%), με αποτέλεσμα να κινείται στο +0,05% και τις 2.283 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,46% και τα 3,297 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,40% και τα 12,415 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο +0,22% και τα 7,23 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώνεται στο -0,83% και τα 3,584 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου συσσωρεύει στο +0,2% και τα 8,08 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -1,07% και τα 8,35 ευρώ. Στο -1,24% και το 1,59 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,17% και 5.127 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC έχει αρνητικό πρόσημο για 3η διαδοχική ημέρα, θέτοντας σε δοκιμασία τις στηρίξεις των 40 ευρώ, καθώς αυτήν τη στιγμή κινείται στο -0,40% και τα 39,9 ευρώ. Πτώση στο -0,59% κα τα 47,4 ευρώ σημειώνει η μετοχή της Metlen, η οποία δείχνει να ταλαιπωρείται από τις short θέσεις των ξένων (αφορούν το 1% των μετοχών). Επιπλέον, οι τιμές των Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αναδιπλώνουν κατά -0,8% και -1,0%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνεται στο +0,9% και τα 22,5 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,17% και 2.879 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει στο -0,5% και το 1,264 ευρώ, ενόσω σήμερα ξεκινά η ΑΜΚ των 400 ευρώ, με τις νέες μετοχές να διατίθενται σε τιμές έως 1,27 ευρώ. Σημαντικές πιέσει ασκούνται στη μετοχή της Ελλάκτωρ, η οποία χάνει -2,8% και πέφτει στο 1,36 ευρώ, υπό το βάρος των ζημιογόνων μεγεθών του α’ εξαμήνου (-27,3 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι τίτλοι των Profile, Fourlis και Autohellas ενισχύονται κατά τουλάχιστον +1%.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία διευρύνεται στο +4,8% και τα 2,28 ευρώ, χάρη στην εντυπωσιακή βελτίωση των EBITDA (7,0 από 2,7 εκατ. ευρώ πέρυσι). Νέα άνοδο στο +1,8% και τα 350 ευρώ καταγράφει η μετοχή της Καρέλιας, η οποία παίρνει παράταση 6+6 μηνών για το ζήτημα του free float, μετά τον διορισμό δύο ειδικών διαπραγματευτών. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της καθαρής κερδοφορίας επηρεάζει τις μετοχές των Δρομέα και Ιατρικό Αθηνών, οι οποίες υποχωρούν κατά σχεδόν -3%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 50 μετοχές κινούνται ανοδικά, 40 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 12 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 136,6 δισ. ευρώ.

Θέλει να μείνει… ατσαλάκωτο και τον Οκτώβριο

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να φεύγει… ατσαλάκωτο από τον Σεπτέμβριο, η προσοχή πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα, καθώς ο Οκτώβριος κρύβει εξίσου αρκετές προκλήσεις για την ελληνική αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον προηγούμενο μήνα με άνοδο +0,6%, διαψεύδοντας τους φόβους περί διόρθωσης. Αντ’ αυτού, προτίμησε να «χωνέψει» τα μεγάλα κέρδη του 9μήνου (+38%) και να επιδοθεί σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, σταθεροποιούμενος λίγο άνω των 2.000 μονάδων.

Αυτό μαρτυρά και το στενό εύρος διακυμάνσεων των τελευταίων 30 ημερών, το οποίο εκτείνεται σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 1.995 έως τις 2.071 μονάδες.

Τώρα, όπως προαναφέραμε, ο Οκτώβριος είναι ένας αρκετά δύσκολος μήνας για τη Λεωφόρο Αθηνών, δεδομένων και των «φουσκωμένων» κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων, οι οποίες μπορούν να στερήσουν πολύτιμα πολεμοφόδια από το πεδίο της «μάχης»

Το στοίχημα για την ελληνική αγορά είναι να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς να χάσει το «οχυρό» των 2.000 μονάδων, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να διεκδικήσει το «κάτι καλύτερο» στο παραδοσιακά πιο κερδοφόρο τελευταίο δίμηνο του έτους.

Από την άλλη πλευρά, έχοντας 11×11 ανοδικούς μήνες στην «πλάτη», δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια πιθανή αναδίπλωση του Γ.Δ., δίνοντας την ευκαιρία στα χαρτοφυλάκια να «γράψουν» στους ισολογισμούς τα μεγάλα κέρδη του 2025.

Όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, θα λάβουν χώρα, έχοντας στα υπόψη ότι τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων οδεύουν προς μια επανάληψη ή και υπέρβαση των περσινών ρεκόρ.

Τα στοιχεία του α’ εξαμήνου έδειξαν ότι οι εταιρείες του Χ.Α. εμφάνισαν καθαρό κέρδος μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 5,759 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά +1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αυξητικά κινήθηκαν και τα EBITDA (+3,1%), αλλά και ο τζίρος (+4,4%).

Σήμερα, στο μεταξύ, από το καλεντάρι ξεχωρίζει η έναρξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, η οποία θα προσπαθήσει να «σηκώσει» 400 εκατ. ευρώ, κάνοντας το επόμενο βήμα στο πολλά υποσχόμενο deal με τη Bally’s. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί έως το 1,27 ευρώ, όσο ήταν δηλαδή και το κλείσιμο στη χθεσινή συνεδρίαση του Χ.Α.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στις ΗΠΑ, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται προ των πυλών του «λουκέτου», λόγω της υπέρβασης του ανώτατου ορίου χρέους, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,13% και τις 558 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κινείται αντίρροπα στο -0,29% και τις 23.812 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)