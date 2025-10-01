Χρηματιστήριο: Θέλει να μείνει… ατσαλάκωτο και τον Οκτώβριο – Πρεμιέρα για την ΑΜΚ της Intralot

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών να φεύγει… ατσαλάκωτο από τον Σεπτέμβριο, η προσοχή πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα, καθώς ο Οκτώβριος κρύβει εξίσου αρκετές προκλήσεις για την ελληνική αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον προηγούμενο μήνα με άνοδο +0,6%, διαψεύδοντας τους φόβους περί διόρθωσης. Αντ’ αυτού, προτίμησε να «χωνέψει» τα μεγάλα κέρδη του 9μήνου (+38%) και να επιδοθεί σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, σταθεροποιούμενος λίγο άνω των 2.000 μονάδων.

Αυτό μαρτυρά και το στενό εύρος διακυμάνσεων των τελευταίων 30 ημερών, το οποίο εκτείνεται σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τις 1.995 έως τις 2.071 μονάδες.

Τώρα, όπως προαναφέραμε, ο Οκτώβριος είναι ένας αρκετά δύσκολος μήνας για τη Λεωφόρο Αθηνών, δεδομένων και των «φουσκωμένων» κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων, οι οποίες μπορούν να στερήσουν πολύτιμα πολεμοφόδια από το πεδίο της «μάχης»

Το στοίχημα για την ελληνική αγορά είναι να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς να χάσει το «οχυρό» των 2.000 μονάδων, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να διεκδικήσει το «κάτι καλύτερο» στο παραδοσιακά πιο κερδοφόρο τελευταίο δίμηνο του έτους.

Από την άλλη πλευρά, έχοντας 11×11 ανοδικούς μήνες στην «πλάτη», δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια πιθανή αναδίπλωση του Γ.Δ., δίνοντας την ευκαιρία στα χαρτοφυλάκια να «γράψουν» στους ισολογισμούς τα μεγάλα κέρδη του 2025.

Όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, θα λάβουν χώρα, έχοντας στα υπόψη ότι τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων οδεύουν προς μια επανάληψη ή και υπέρβαση των περσινών ρεκόρ.

Τα στοιχεία του α’ εξαμήνου έδειξαν ότι οι εταιρείες του Χ.Α. εμφάνισαν καθαρό κέρδος μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 5,759 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά +1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αυξητικά κινήθηκαν και τα EBITDA (+3,1%), αλλά και ο τζίρος (+4,4%).

Σήμερα, στο μεταξύ, από το καλεντάρι ξεχωρίζει η έναρξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην Intralot, η οποία θα προσπαθήσει να «σηκώσει» 400 εκατ. ευρώ, κάνοντας το επόμενο βήμα στο πολλά υποσχόμενο deal με τη Bally’s. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί έως το 1,27 ευρώ, όσο ήταν δηλαδή και το κλείσιμο στη χθεσινή συνεδρίαση του Χ.Α.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)