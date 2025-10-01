Δίχως τέλος το ράλι του χρυσού – Νέο ρεκόρ μετά το shutdown στις ΗΠΑ

Σε νέο ιστορικό υψηλό «σκαρφάλωσε» η τιμή του χρυσού το πρωί της Τετάρτης καθώς η αμερικανική κυβέρνηση μπήκε σε shutdown, μετά την αποτυχία του Κογκρέσου να εγκρίνει νέα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, συνεχίζοντας για πέμπτη ημέρα το ανοδικό σερί, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αγορά spot έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2.875,53 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ τα futures στην αμερικανική αγορά έφτασαν στο υψηλό των 3.903,45 δολαρίων ανά ουγγιά, πριν περιορίσει τα κέρδη.

Ο χρυσός επωφελείται από τις «ανησυχίες για το ασθενέστερο δολάριο και την πολιτική κατάσταση με την αντιπαράθεση σχετικά με το shutdown της κυβέρνησης στις ΗΠΑ, καθώς και τη γενική γεωπολιτική αβεβαιότητα», σχολίασε ο Νίκολας Φραπέλ της ABC Refinery, προσθέτοντας ότι οι προοπτικές για την πορεία της τιμής του μετάλλου παραμένουν ανοδικές, δείχνοντας πάνω από τις 3.900 δολάρια. Πιθανώς έως και τις 4.000 δολάρια, όπως είπε.

Ο χρυσός ξεχώρισε ως μια από τις κορυφαίες επιλογές με άνοδο 47% φέτος, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωριστικών ανησυχιών και στροφής σε ασφαλή καταφύγια. Το ράλι τροφοδοτήθηκε από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών και την άνοδο των συμμετοχών σε ETFs που υποστηρίζονται από χρυσό, καθώς η Fed προχώρησε σε μειώσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι εισροές σε ETFs τον Σεπτέμβριο ήταν οι μεγαλύτερες της τελευταίας τριετίας.

Παράλληλα, μόνο τον Σεπτέμβριο ο χρυσός ενισχύθηκε 10%, στην καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Ιούλιο του 2020.

Αυτή την εβδομάδα σημείωσε νέα ρεκόρ, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων πολιτικού αδιεξόδου στις ΗΠΑ, το οποίο επηρέασε αρνητικά το δολάριο και κράτησε τους επενδυτές προσηλωμένους σε ασφαλείς επενδύσεις.

Οι ενδείξεις σήμερα έγιναν πραγματικότητα καθώς για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια κατέβηκε ο διακόπτης στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Η αναστολή των ομοσπονδιακών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να προσθέσει περαιτέρω πίεση στο δολάριο, ενώ η δημοσίευση σημαντικών δεδομένων για την αξιολόγηση της υγείας της αμερικανικής οικονομίας, ενδέχεται να καθυστερήσει.