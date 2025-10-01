Νέα πτώση του δολαρίου

Υποχώρησε και χθες το δολάριο έναντι των περισσοτέρων νομισμάτων, εν αναμονή ενός πιθανού κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να μπλοκάρει προσωρινά τη δημοσιοποίηση των ιδιαίτερα σημαντικών στοιχείων για την απασχόληση στο τέλος της εβδομάδας. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το δολάριο παραμένει υπό καθοδική πίεση, σημειώνουν αναλυτές, εξηγώντας ότι μία διακοπή στη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα μπορούσε να ωθήσει τη Federal Reserve σε μία πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,25%, στις 97,65 μονάδες, ενώ αντίθετα το ευρώ ενισχύθηκε περίπου 0,26% έναντι του αμερικανικού νομίσματος με την ισοτιμία στο 1,1756. Το δολάριο επηρεάστηκε και από τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board, που έδειξε επιδείνωση τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, ενδοσυνεδριακά το δολάριο υποχώρησε 0,5% έναντι του γιεν, με την ισοτιμία στο 147,86. Στρατηγικοί αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι σε περίπτωση shutdown οι πωλήσεις δολαρίου έναντι γιεν μπορεί να αποδειχθούν δημοφιλείς. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,7% έναντι του γιεν τον Σεπτέμβριο, όμως από τις αρχές του έτους υποχωρεί περίπου 6%, καθώς οι επενδυτές περιμένουν ότι η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει ελαφρώς το βασικό επιτόκιό της, την ώρα που η Fed αναμένεται να συνεχίσει τις μειώσεις.