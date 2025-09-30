Χρηματιστήριο: «Μάζεψε» τις απώλειες και «κλείδωσε» τον 11ο σερί ανοδικό μήνα

Σχεδόν στάσιμο έμεινε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανατρέπουν το αρχικό προβάδισμα των πωλητών, χάρη στη βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό.

Αυτό, μάλιστα, βοήθησε την ελληνική αγορά να «κλειδώσει» το θετικό πρόσημο του Σεπτεμβρίου (+0,6%), ο οποίος αποδεικνύεται ο 11ος συνεχόμενος κερδοφόρος μήνας (Νοέμβριος ‘24 – Σεπτέμβριος ‘25), σε μια ιστορική bull market.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση στο 9μηνο του 2025 «ανέβηκε» ξανά άνω του +38%, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες εβδομάδες εμπεριέχουν αρκετή μεταβλητότητα και νευρικότητα, μην επιτρέποντας την άμεση επαναφορά στις «κορυφές» των 2.126 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη κάμψη κατά -0,01% και διαμορφώθηκε στις 2.034,22 μονάδες, χάνοντας λιγότερο από μισή μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.034,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 17 μονάδες (από 2.019,82 έως 2.036,60 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 368,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 139,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Metlen και Coca Cola HBC έδωσαν συνέχεια στην καθοδική πορεία, αν και γλίτωσαν τα χειρότερα. Από τα διαδοχικά ρεκόρ αναδίπλωσε η Τρ. Κύπρυ, ενώ η Alpha Bank πλησίασε περαιτέρω τα υψηλά 10ετίας των 3,7 ευρώ.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης παρουσίασε οριακή άνοδο, καθώς κινήθηκε συγκρατημένα στο +0,34% και τι 2.282 μονάδες, «κλειδώνοντας» τα ισχυρά κεκτημένα του 9μήνου (+76%).

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύθηκε στο +1,52% και τα 3,614 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +0,53% και τα 12,365 ευρώ, η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε στο +0,21% και τα 3,282 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώθηκε ελαφρώς στο -0,06% και τα 7,214 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδίπλωσε στο -1,47% και τα 8,06 ευρώ, κατοχυρώνοντας τα χθεσινά ρεκόρ (8,18 ευρώ), με τη μετοχή της Optima Bank να πράττει το ίδιο στο -0,59% και τα 8,44 ευρώ. Στο -1,23% και το 1,61 ευρώ περιορίστηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,03% και 5.136 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC πιέστηκε για 2η διαδοχική ημέρα, υποχωρώντας στο -0,5% και τα 40,06 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά έπεσε ακόμη και κάτω των 40 ευρώ. Από εκεί και πέρα, νέα πτώση κατέγραψε η μετοχή της Metlen, η οποία μειώθηκε στο -0,75% και τα 47,7 ευρώ. Οι τιμές των Helleniq Energy, Viohalco, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αναδίπλωσαν από -1% έως -2%. Στον αντίποδα, η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «πέταξε» στο +2,8% κι τα 10,3 ευρώ, με τη μετοχή της Aktor Group να τερματίζει στο +2% και τα 8,6 ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,32% και 2.874 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΠ «σάλπαρε» στο +3,1% και τα 44,15 ευρώ, παίρνοντας ώθηση από τα βελτιωμένα μεγέθη του α’ εξαμήνου (+15,3% τα καθαρά κέρδη). Αντίθετα, AVAX και Profile υποχώρησαν κατά τουλάχιστον -2%, ενώ η Austriacard βρέθηκε σε νέο ιστορικό χαμηλό (5,05 ευρώ), πέφτοντας κατά -2,1%. ΟΛΘ, Autohellas, Fourlis και Intracom Holdings ακολούθησαν άνω του -1%, με τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να μειώνεται κατά -0,6% και να περιορίζεται στα 3,05 ευρώ, χάνοντας σχεδόν μισό ευρώ/μετοχή μετά τη δημοσίευση των μειωμένων οικονομικών μεγεθών του α’ εξαμήνου.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη Mevaco, η οποία εκτοξεύθηκε στο +21,9% και τα 8,35 ευρώ (υψηλό 25ετίας), λαμβάνοντας ώθηση από την εντυπωσιακή βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας του εξαμήνου (7,4 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ πέρυσι). Θετικά πρόσημα παρουσίασε, επίσης, η η τιμή της Καρέλιας, η οποία έκλεισε στο +2,3% και τα 344 ευρώ, χάρη στον διορισμό δύο ειδικών διαπραγματευτών, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται επιπλέον χρόνος για τη διόρθωση του free float. Από την άλλη πλευρά, η Qualco διολίσθησε στο -3% και τα 5,5 ευρώ, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου ήταν ζημιογόνο κατά -9,3 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή της Βογιατζόγλου κατακρημνίστηκε στο -10% και τα 2,2 ευρώ, εξαιτίας των αρνητικών οικονομικών μεγεθών.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 70 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 35 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 21 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 136,8 δισ. ευρώ.

Γλυκόπικρη «γεύση» για το 11×11

Γλυκόπικρη αποδεικνύεται η… επίγευση του Σεπτεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρά το ανοδικό κλείσιμο της ημέρας, φαίνεται να διανύει μια παρατεταμένη περίοδο νευρικότητας.

Η απουσία διάθεσης για την ανάληψη νέου ρίσκου, η κόπωση από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων μηνών, η πρόθεση για profit taking, η κυριαρχία των επιλεκτικών τοποθετήσεων και η διεθνής αβεβαιότητα αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες, οι οποίοι θέτουν εμπόδια στην κίνηση του Γενικού Δείκτη.

Αυτό αποτυπώνεται και στην ποσοστιαία μεταβολή του Σεπτεμβρίου, η οποία τελικά κυμάνθηκε μόλις στο +0,6%. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ελληνική αγορά κατάφερε να συμπληρώσει τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα -το μεγαλύτερο σερί όλων των εποχών.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση στο 9μηνο του 2025 ανέρχεται σε περισσότερο από +38%, κάτι που έχει οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών (>1.500 μονάδες).

Στο μεταξύ, σήμερα πέφτει η αυλαία στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, με την καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων να ξεπερνά τα 5,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (5,5 δισ. ευρώ). Μικρή βελτίωση παρατηρείται τόσο σε επίπεδο τζίρου, όσο και σε επίπεδο EBITDA.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι εταιρείες, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα εμφανίζουν σημάδια κόπωσης και κορύφωσης, αδυνατώντας να επαναλάβουν τα περσινά ρεκόρ. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα εκπέμπει ένα σήμα… υψηλής ανθεκτικότητας για την κερδοφορία των εισηγμένων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη αφενός στις εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή, αφετέρου στον κίνδυνο ενός δημοσιονομικού «λουκέτου» στην αμερικανική κυβέρνηση, καθώς το δημόσιο χρέος ετοιμάζεται να ξεπεράσει για ακόμη μία φορά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στο +0,28% και τις 557 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να «γυρίζει» στο +0,31% και τις 23.817 μονάδες, παρά το αρνητικό ξεκίνημα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 εμφανίζουν οριακές μεταβολές στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)