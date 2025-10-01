Χρηματιστήριο: Το comeback της Μπήτρος

Εντυπωσιακό comeback έχει κάνει ο ισολογισμός της Μπήτρος, καθώς το γενναίο «κούρεμα» στα τραπεζικά δάνεια των θυγατρικών έχει αντίκτυπο και στα μεγέθη του εξαμήνου.

Τα ίδια κεφάλαια «γύρισαν» σε θετικά (+14,3 από -124,3 εκατ. ευρώ), ενώ ο συνολικός δανεισμός «έπεσε» στα 45,9 από 189,3 εκατ. ευρώ.

Εύλογα, πλέον, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ώστε η μετοχή να επιστρέψει στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τον Ιούνιο).

Γ.Χ.

