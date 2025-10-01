Logo Image

Χρηματιστήριο: Μηδένισε το «κοντέρ» της Qualco

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Μηδένισε το «κοντέρ» της Qualco

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, Δευτέρα 7 Απριλίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Επιστροφή στην τιμή της IPO

Στην τιμή της IPO του Μαΐου (5,46 ευρώ) έχει σχεδόν «γυρίσει» η μετοχή της Qualco, καθώς το αρνητικό αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο δεν άρεσε στους επενδυτές.

Μάλιστα, οι ζημιές ήταν ακόμη μεγαλύτερες για τους μετόχους της μητρικής (>9 εκατ. ευρώ).

Κάπως έτσι, η τιμή στο ταμπλό βρίσκεται πλέον ξανά στα 5,5 ευρώ, σβήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης ανόδου στα ρεκόρ των 6,1 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

