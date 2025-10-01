Χρηματιστήριο: Μηδένισε το «κοντέρ» της Qualco

Στην τιμή της IPO του Μαΐου (5,46 ευρώ) έχει σχεδόν «γυρίσει» η μετοχή της Qualco, καθώς το αρνητικό αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο δεν άρεσε στους επενδυτές.

Μάλιστα, οι ζημιές ήταν ακόμη μεγαλύτερες για τους μετόχους της μητρικής (>9 εκατ. ευρώ).

Κάπως έτσι, η τιμή στο ταμπλό βρίσκεται πλέον ξανά στα 5,5 ευρώ, σβήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πρόσφατης ανόδου στα ρεκόρ των 6,1 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)