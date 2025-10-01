Logo Image

Χρηματιστήριο: Απογοήτευσε… η Βογιατζόγλου

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Απογοήτευσε… η Βογιατζόγλου

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, Δευτέρα 7 Απριλίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Ζημιογόνο εξάμηνο, βουτιά στο ταμπλό

Απογοήτευση φαίνεται ότι προκαλούν τα οικονομικά μεγέθη της Βογιατζόγλου, με τη μετοχή να βουλιάζει κατά τουλάχιστον -10% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Το καθαρό αποτέλεσμα της εισηγμένης αποδείχθηκε ζημιογόνο κατά -0,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι κερδών +0,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε και το αρνητικό πρόσημο στα EBITDA. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

