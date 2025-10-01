Χρηματιστήριο: Απογοήτευσε… η Βογιατζόγλου

Απογοήτευση φαίνεται ότι προκαλούν τα οικονομικά μεγέθη της Βογιατζόγλου, με τη μετοχή να βουλιάζει κατά τουλάχιστον -10% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Το καθαρό αποτέλεσμα της εισηγμένης αποδείχθηκε ζημιογόνο κατά -0,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι κερδών +0,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε και το αρνητικό πρόσημο στα EBITDA.

Γ.Χ.

