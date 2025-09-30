Χρηματιστήριο: Γιατί η Mevaco κάνει ράλι στα υψηλά 25ετίας

Στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών αναρριχάται η μετοχή της Mevaco στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία λαμβάνει σημαντική ώθηση από τα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Είναι ενδεικτικό ότι η τιμή της εισηγμένης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, πραγματοποιεί άλμα κατά τουλάχιστον +10%, με αποτέλεσμα να «πιάνει» τα 7,5 ευρώ για πρώτη φορά από το μακρινό 2000.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλό τζίρο, καθώς μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι έχουν διακινηθεί τεμάχια αξίας 445 χιλ. ευρώ, έχοντας ήδη καλύψει με το… παραπάνω τον μέσο ημερήσιο τζίρο του 2025 (13 χιλ. ευρώ).

Από τις αρχές του μήνα η μεταβολή της εισηγμένης, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, υπερβαίνει το +23%, κάτι που έχει οδηγήσει τη χρηματιστηριακή αξία στις παρυφές των 80 εκατ. ευρώ. Η δε άνοδος μέσα στο 2025 ξεπερνά το +80%.

Εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ώθηση στη μετοχή παρέχουν τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, τα οποία είναι αισθητά αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ο τζίρος ενισχύθηκε κατά +207% (49,2 από 16 εκατ. ευρώ), τα EBITDA διευρύνθηκαν κατά +425% (10,2 από 1,9 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη «πέταξαν» κατά +622% (7,4 από 1,0 εκατ. ευρώ).

Τα βελτιωμένα μεγέθη, κατά κύριο λόγο, αποδίδονται στη «φουσκωμένη» ζήτηση για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης σε φωτοβολταϊκά πάνελ αλλά και στις ενισχυμένες δαπάνες για αμυντικά συστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στα «συν» θα πρέπει να προσθέσουμε τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, με το κόστος των πωλήσεων ναι μεν να αυξάνεται (33 από 12 εκατ. ευρώ), αλλά να μην ακολουθεί τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών.

Εάν και η διοίκηση θεωρεί ότι οι υψηλές επιδόσεις του α’ εξαμήνου είναι δύσκολο να επαναληφθούν στο β’ εξάμηνο, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το σύνολο του 12μήνου θα είναι βελτιωμένο σε σχέση με το 2024.

Μην ξεχνάμε, τέλος, ότι πριν μερικές ημέρες η Mevaco ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας επένδυσης 10 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)