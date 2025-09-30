Χρηματιστήριο: Νευρικότητας… συνέχεια στη «σκιά» της bull market

Νευρικότητα επικρατεί και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές και τους αγοραστές να δίνουν «μάχη» για τον έλεγχο του προσήμου, στη σκιά της αυλαίας των εταιρικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η ελληνική αγορά είναι πολύ πιθανό να αποχαιρετήσει τον Σεπτέμβριο με θετικό πρόσημο (+0,6% η μέχρι στιγμής μηνιαία απόδοση), σηματοδοτώντας τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα -το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του Χ.Α.- αλλά και διευρύνοντας το ράλι του 2025 σε επίπεδα άνω του +38%.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή κάμψη κατά -0,15% και διαμορφώνεται στις 2.031,40 μονάδες, χάνοντας τρεις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.034,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 2.029,49 έως 2.035,05 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Coca Cola HBC δίνει συνέχεια στην καθοδική πορεία, υποχωρώντας κάτω των 40 ευρώ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα κάμψη εμφανίζει και ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ Mevaco και Δομική Κρήτης καταγράφουν σημαντική άνοδο, χάρη στη βελτιωμένη κερδοφορία του εξαμήνου.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης παρουσιάζει οριακές μεταβολές, καθώς κινείται στο -0,03% και τις 2.274 μονάδες, αφομοιώνοντας τα ισχυρά κεκτημένα του 9μήνου (+76%).

Η μετοχή της Alpha Bank υποχωρεί στο -0,59% και τα 3,539 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο -0,16% και τα 12,28 ευρώ, η μετοχή της Eurobank είναι αμετάβλητη στα 3,275 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διευρύνεται στο +1,27% και τα 7,31 ευρώ, προσεγγίζοντας τα πρόσφατα υψηλά 4ετίας (7,34 ευρώ).

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδιπλώνει στο -0,24% και τα 8,16 ευρώ, κατοχυρώνοντας τα χθεσινά ρεκόρ (8,18 ευρώ), με τη μετοχή της Optima Bank να πράττει το ίδιο στο -0,12% και τα 3,271 ευρώ. Στο -0,6% και το 1,62 ευρώ μειώνεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,18% και 5.125 μονάδες), η μετοχή της Coca Cola HBC πιέζεται για 2η διαδοχική ημέρα, υποχωρώντας στο -2,2% και τα 39,3 ευρώ, κάτι που διευρύνει περίπου στο -18% τη διόρθωση από τα ρεκόρ των 47,9 ευρώ. Από εκεί και πέρα, νέα πτώση καταγράφει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία «παίζει» στο -0,6% και τα 6,5 ευρώ. Viohalco, Titan Cement, Metlen και Helleniq Energy περιορίζονται έως -0,8%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΔΕΗ επιχειρεί να ανακτήσει τα 14 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν +0,9%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,08% και 2.881 μονάδες), η μετοχή της Ελλάκτωρ ξεχωρίζει θετικά στο +1,0% και τα 6,68 ευρώ, ενώ η μετοχή της Aloumil βάζει «φρένο» στο καθοδικό σερί, αντιδρώντας στο +1,8% και τα 5,08 ευρώ. Άνοδο στο +1% και τα 10,1 ευρώ εμφανίζει και ο τίτλος της Dimand. Αντίθετα, η μετοχή της Autohellas αναδιπλώνει στο -1,5% και τα 11,3 ευρώ, με τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να μειώνεται κατά -0,5% και να πέφτει στα 3,06 ευρώ, χάνοντας σχεδόν μισό ευρώ/μετοχή μετά τη δημοσίευση των μειωμένων οικονομικών μεγεθών του α’ εξαμήνου.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη Mevaco, η οποία εκτοξεύεται στο +8% και τα 7,40 ευρώ (υψηλό 25ετίας), λαμβάνοντας ώθηση από την εντυπωσιακή βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας του εξαμήνου (7,4 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ πέρυσι). Θετικά πρόσημα παρουσιάζουν, επίσης, οι τιμές των ΕΚΤΕΡ (+3,2%) και Δομική Κρήτης (+1,8%). Η πρώτη χάρη στο νέο ξενοδοχειακό έργο των 26,5 εκατ. ευρώ, το οποίο ανεβάζει το ανεκτέλεστο στα 123 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη χάρη στην επιστροφή στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη 0,1 από ζημιές -0,2 εκατ. ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Qualco διολισθαίνει στο -3,3% και τα 5,48 ευρώ, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου ήταν ζημιογόνο κατά -9,3 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 43 μετοχές κινούνται ανοδικά, 40 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 18 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 136,4 δισ. ευρώ.

«Μάχη» για το 11×11

Στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και του 9μήνου εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να διανύει μια παρατεταμένη περίοδο νευρικότητας.

Ο Γενικός Δείκτης, αν και χθες βρέθηκε έως τις 2.052 μονάδες, τελικά απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών κερδών και τερμάτισε στις 2.034 μονάδες, επιβεβαιώνοντας στο στενό εύρος διακυμάνσεων των τελευταίων εβδομάδων (1.995 έως 2.071 μονάδες).

Η απουσία διάθεσης για την ανάληψη νέου ρίσκου, η κόπωση από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων μηνών, η πρόθεση για profit taking, η κυριαρχία των επιλεκτικών τοποθετήσεων και η διεθνής αβεβαιότητα αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες της τρέχουσας στασιμότητας.

Αυτό αποτυπώνεται και στην ποσοστιαία μεταβολή του Σεπτεμβρίου, η οποία αυτήν τη στιγμή κυμαίνεται μόλις στο +0,6%. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ελληνική αγορά οδεύει προς τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα -το μεγαλύτερο σερί όλων των εποχών.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση στο 9μηνο του 2025 ανέρχεται στο +38,4%, κάτι που έχει οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών (>1.500 μονάδες).

Αυλαία στα εταιρικά μεγέθη

Στο μεταξύ, σήμερα πέφτει η αυλαία στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, με την καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων να ξεπερνά τα 5,5 δισ. ευρώ, μένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ακόμη καλύτερη είναι η επίδοση σε επίπεδο τζίρου και EBITDA, όπου τα νούμερα είναι βελτιωμένα.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι εταιρείες, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης και κορύφωσης. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα εκπέμπει ένα σήμα υψηλής ανθεκτικότητας μετά τα περσινά ρεκόρ.

Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των Ελλάκτωρ, Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, ΛΑΜΨΑ, Trastor, ΙΛΥΔΑ, AVE, Προοδευτική, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος, Yalco, Τζιρακιάν Unibios, Κλ/για Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Λεβεντέρης, ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Παΐρης, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Μουζάκης, Space Hellas κ.α.

Μην ξεχνάμε, τέλος, ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ (με απόδοση 3,2%).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη αφενός στις εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή, αφετέρου στον κίνδυνο ενός δημοσιονομικού «λουκέτου» στην αμερικανική κυβέρνηση, καθώς το δημόσιο χρέος ετοιμάζεται να ξεπεράσει για ακόμη μία φορά το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ανεπαίσθητα στο -0,12% και τις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να «γυρίζει» στο -0,17% και τις 23.704 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα οριακά καθοδικό ξεκίνημα στη νέα συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)