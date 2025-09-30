Μέχρι πού μπορεί να «πετάξει» η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά

Το ξέφρενο ράλι που βίωσε η Wall Street τις τελευταίες εβδομάδες, έχει εξαπλωθεί πλέον και στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά.

Ο EuroSTOXX 50 σημειώνει νέα ρεκόρ, με τις εταιρείες που μετέχουν να έχουν κεφαλαιοποίηση σχεδόν 4,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο δείκτης-βαρόμετρο της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς που κυμαίνεται στις 5.500-5.560, μόλις πριν από ένα μήνα, διαπραγματευόταν στις 5.351,73 μονάδες.

Ο δείκτης έχει ήδη αυξηθεί κατά 11,97% από τις αρχές του 2025, αντανακλώντας πάντως μια Ευρώπη διχασμένη μεταξύ σημαδιών ανάκαμψης και τομεακής επιβράδυνσης, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα.

Με επικεφαλής μετοχές όπως της Siemens Energy και της Deutsche Bank , ο ηπειρωτικός δείκτης έχει φτάσει πλέον όμως, σε υψηλά έξι μηνών και έχει συσσωρεύσει ανατίμηση 19% από τα χαμηλά που σημείωσε τον Απρίλιο, στο αποκορύφωμα του δασμολογικού πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον των εμπορικών τους εταίρων.

Οι ισχυρότερες μετοχές

Οι ισχυρότερες μεμονωμένες μετοχές στον Euro STOXX 50 είναι πάντως αυτή τη στιγμή της Infineon με άνοδο 1,64% στα 33,20 ευρώ, της Rheinmetall (+1,43% στα 1.988,50 ευρώ), της Volkswagen με 1,17% στα 91,68 ευρώ και της Mercedes-Benz (+0,75% στα 53,72 ευρώ

Οι μετοχές της Deutsche Bank έχουν αυτήν τη στιγμή τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών στον Euro STOXX 50, ενώ της ASML NV έχουν τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αγοράς στον Euro STOXX 50, με 319,661 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε με μια μικτή εικόνα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία επηρεάστηκε έντονα από παγκόσμιους μακροοικονομικούς παράγοντες-την εξέλιξη των νομισματικών πολιτικών, των γεωπολιτικών εντάσεων και των επιπτώσεων των νέων εμπορικών συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός έχει αναδειχθεί ως το περιουσιακό στοιχείο με την καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους, με άνοδο πάνω από 24%, λόγω του ανανεωμένου ενδιαφέροντος των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από αστάθεια και προσδοκίες για πτώση των επιτοκίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Άνοιξε η πόρτα;

«Έχει ανοίξει πλέον η πόρτα για μια απόλυτη ελεύθερη άνοδο, χωρίς λεπτές αποχρώσεις», λένε Ευρωπαίοι αναλυτές, που δεν βλέπουν λόγους να μειωθεί η έκθεση σε ευρωπαϊκές μετοχές με ένα μεσοπρόθεσμο όραμα για τους επενδυτές που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε επιλεκτικές θέσεις.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι τόσο ρόδινη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε άλλες περιπτώσεις, μετά από μήνες παρατεταμένης ανόδου, ο Eurostoxx 50 μπόρεσε να διαπεράσει τα επίπεδα αντίστασης μόνο και μόνο για να διορθωθεί λίγο αργότερα έως και κατά 10%», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Χρειάζεται προσοχή

«Οι προοπτικές για τον δείκτη δεν είναι επίσης ελκυστικές για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά τώρα ή για όσους είναι πρόθυμοι να αυξήσουν την έκθεσή τους σε ηπειρωτικές μετοχές», υποστηρίζουν και προειδοποιούν: «η κατάσταση απαιτεί προσοχή, καθώς «το πραγματικό επίπεδο που φαίνεται πώς θα διαπραγματεύεται ο δείκτης θα είναι στις 4.900-5.000 μονάδες , κάτι που θα υποδήλωνε πτώση 10% από τα τελευταία υψηλά».

Η ανάκαμψη της ηπειρωτικής χρηματιστηριακής αγοράς από τα χαμηλά του Απριλίου είναι πολύ χαμηλότερη άλλωστε, από αυτήν που καταγράφεται από τους κύριους δείκτες αναφοράς της, τόσο στην Γηραιά Ήπειρο όσο και στις ΗΠΑ.

Τα επιμέρους ρεκόρ

Ο ισπανικός Ibex 35, για παράδειγμα, ξεπέρασε κατά πολύ την ανάκαμψη του EuroStoxx 50, καταγράφοντας άνοδο 29% την ίδια περίοδο,

Ο ιταλικός MIB κατέγραψε παρόμοια άνοδο με τον ισπανικό δείκτη αναφοράς, ενώ ο γερμανικός DAX και ο S&P 500, στη Wall Street, κατάφεραν να ανακάμψουν ελαφρώς περισσότερο από τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς, κατά 21%.

Πιο εντυπωσιακή, ωστόσο, είναι η απόδοση του Nikkei, στην Ιαπωνία-μια από τις χώρες που κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου του Τόκιο, έχει ανακάμψει κατά 42% από τα χαμηλά του Απριλίου.