Χρηματιστήριο: Αυλαία στον Σεπτέμβριο με «βροχή» εταιρικών μεγεθών

Στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και του 9μήνου εισέρχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να διανύει μια παρατεταμένη περίοδο νευρικότητας.

Ο Γενικός Δείκτης, αν και χθες βρέθηκε έως τις 2.052 μονάδες, τελικά απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών κερδών και τερμάτισε στις 2.034 μονάδες, επιβεβαιώνοντας στο στενό εύρος διακυμάνσεων των τελευταίων εβδομάδων (1.995 έως 2.071 μονάδες).

Η απουσία διάθεσης για την ανάληψη νέου ρίσκου, η κόπωση από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων μηνών, η πρόθεση για profit taking, η κυριαρχία των επιλεκτικών τοποθετήσεων και η διεθνής αβεβαιότητα αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες της τρέχουσας στασιμότητας.

Αυτό αποτυπώνεται και στην ποσοστιαία μεταβολή του Σεπτεμβρίου, η οποία αυτήν τη στιγμή κυμαίνεται μόλις στο +0,6%. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ελληνική αγορά οδεύει προς τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα -το μεγαλύτερο σερί όλων των εποχών.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση στο 9μηνο του 2025 ανέρχεται στο +38,4%, κάτι που έχει οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών (>1.500 μονάδες).

Αυλαία στα εταιρικά μεγέθη

Στο μεταξύ, σήμερα πέφτει η αυλαία στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, με την καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων να ξεπερνά τα 5,5 δισ. ευρώ, μένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ακόμη καλύτερη είναι η επίδοση σε επίπεδο τζίρου και EBITDA, όπου τα νούμερα είναι βελτιωμένα.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι εταιρείες, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης και κορύφωσης. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα εκπέμπει ένα σήμα υψηλής ανθεκτικότητας μετά τα περσινά ρεκόρ.

Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των Ελλάκτωρ, Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, ΛΑΜΨΑ, Trastor, ΙΛΥΔΑ, AVE, Προοδευτική, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος, Yalco, Τζιρακιάν Unibios, Κλ/για Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Λεβεντέρης, ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Παΐρης, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Μουζάκης, Space Hellas κ.α.

Μην ξεχνάμε, τέλος, ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ (με απόδοση 3,2%).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)