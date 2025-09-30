Χωρίς «φρένα» ο χρυσός – «Κοιτάζει» στα μάτια τα 4.000 δολάρια

Νέα ώθηση πήραν τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, με τους επενδυτές να στρέφονται στο ασφαλές του καταφύγιο λόγω της απειλής του shutdown στις ΗΠΑ αλλά και των προσδοκιών για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Πλέον και μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ που έχει κάνει φέτος και εφόσον συνεχιστεί η δυναμική που βλέπουμε, έχει βάλει πλώρη για τον καλύτερο μήνα που είχε εδώ και 14 χρόνια.

Οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν σε νέο υψηλό το πρωί της Τρίτης, με την τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου να αυξάνεται κατά 0,4% φτάνοντας στα 3.848,65 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο, με αύξηση 47% φέτος, η οποία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1979.

Το τελευταίο ράλι στις τιμές πυροδότησαν οι ανησυχίες για πιθανή αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ, η οποία ταράζει τις αγορές και προκαλεί πτώση του δολαρίου.

«Το επικείμενο λουκέτο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δημιουργεί μια ομίχλη αβεβαιότητας στην αγορά, η οποία έχει συμβάλει στην επιτάχυνση των κερδών του χρυσού», όπως το έθεσε ο Τιμ Γουότερερ της KCM.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον ο χρυσός «κοιτάει στα μάτια» τα 4.000 δολάρια. «Το επίπεδο των 4.000 δολαρίων φαίνεται πλέον ένας βιώσιμος στόχος για τον χρυσό στο τέλος του έτους, ενώ η δυναμική της αγοράς, όπως τα χαμηλότερα επιτόκια και τα συνεχιζόμενα γεωπολιτικά ‘’καυτά’’ σημεία, συνεχίζουν να λειτουργούν υπέρ του πολύτιμου μετάλλου», ανέφερε.

Πάντως, σύμφωνα με το Bloomberg, ο χρυσός θα μπορούσε να «φρενάρει» εφόσον αποφευχθεί το shutdown στις ΗΠΑ. «Σε κάποιο βαθμό, τα τελευταία κέρδη του χρυσού πέρασαν απαρατήρητα, επειδή τα ιστορικά υψηλά για το πολύτιμο μέταλλο είναι τόσο συνηθισμένα πλέον που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα. Ωστόσο, η άνοδος 2% της Δευτέρας από τα ήδη υψηλά επίπεδα υποδηλώνει ένα βαθμό αγωνίας για τον κίνδυνο το κλείσιμο της (αμερικανικής) οικονομίας να προκαλέσει μια νέα κρίση. Αυτό ενισχύει επίσης την πιθανότητα ο χρυσός να υποχωρήσει απότομα σε περίπτωση που η Αμερική αποφύγει το shutdown».

Το shutdown στις ΗΠΑ όμως είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει την πορεία των τιμών του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να κινείται σταθερά ανοδικά παίρνοντάς ώθηση από τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, τις αμφιβολίες για τις πολιτικές των ΗΠΑ και φυσικά τις μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed.

Τα νεότερα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed φέτος, με τους traders να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 89% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας, σύμφωνα με το FedWatch.

Ο χρυσός, που χρησιμοποιείται ως ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές σε περιπτώσεις πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ευδοκιμεί στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Διαβάστε ακόμα:

→ «Κλειστό λόγω διαφωνιών»: Οι ΗΠΑ οδεύουν σε shutdown – Τι θα γίνει σε αγορές και οικονομία αν «κατεβάσουν ρολά»