«Κλειστό λόγω διαφωνιών»: Οι ΗΠΑ οδεύουν σε shutdown – Τι θα γίνει σε αγορές και οικονομία αν «κατεβάσουν ρολά»

Η Ουάσιγκτον οδεύει σε ένα ακόμη κυβερνητικό shutdown, καθώς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί παραμένουν σε αδιέξοδο για τον νέο προϋπολογισμό, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου.

Οι διαφωνίες για τις επιδοτήσεις στο Obamacare και τις περικοπές στη Medicaid έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επιρρίπτουν την ευθύνη στους Δημοκρατικούς.

Πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον

Μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές αποχώρησαν χωρίς πρόοδο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «κρατούν όμηρο» τη διαδικασία, ενώ ο Τσακ Σούμερ απάντησε πως «οι διαφορές παραμένουν τεράστιες».

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν μόνιμη παράταση των επιδοτήσεων για την ασφάλιση υγείας και ακύρωση των περικοπών που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ.

Για να περάσει το προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης, οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται τουλάχιστον οκτώ ψήφους Δημοκρατικών στη Γερουσία – κάτι που, προς το παρόν, φαντάζει απίθανο.

Τι σημαίνει ένα shutdown στην πράξη

Ένα πιθανό «λουκέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα φέρει προσωρινή υποχρεωτική αργία για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, ενώ άλλοι θα κληθούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς μισθό έως ότου βρεθεί λύση. Αυτό τουλάχιστον γινόταν έως τώρα, γιατί σύμφωνα με αμερικανικά μέσα η κυβέρνηση Τραμπ εξεταζει αυτή τη φορά και το ενδεχόμενο μαζικών, οριστικών απολύσεων.

Οι «απαραίτητες υπηρεσίες» (στρατός, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, σύνορα, νοσοκομεία) θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Οι πληρωμές για Social Security και Medicare δεν θα σταματήσουν, αλλά νέες αιτήσεις ή επανεκδόσεις καρτών θα παγώσουν.

Τα εθνικά πάρκα και οργανισμοί όπως η EPA ή ο FDA ενδέχεται να κλείσουν ή να περιορίσουν δραστηριότητες.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η ανακοίνωση των κρίσιμων στοιχείωνγια την απασχόληση την Παρασκευή δεν θα πραγματοποιηθεί σε περίπτωση shutdown.

Επιπτώσεις για τις αγορές

Η αβεβαιότητα ήδη επηρεάζει το κλίμα στη Wall Street. Οι μετοχές περιόρισαν τα κέρδη τους μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα δημοσιευθούν στατιστικά στοιχεία εάν υπάρξει λουκέτο.

Για τους επενδυτές, η απουσία των επίσημων δεδομένων –ειδικά για την απασχόληση– δυσχεραίνει την εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Ένα shutdown μπορεί επίσης να επιβραδύνει τις διαδικασίες για αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs), καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να αναστείλει εργασίες.

Αβεβαιότητα δημιουργείται και για τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας (SNAP), που χρηματοδοτούνται προσωρινά μόνον για 30 ημέρες μετά την έναρξη ενός λουκέτου.

Μπορεί να σπάσει η φούσκα;

Η τελευταία φορά που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέστειλε λειτουργίες ήταν το 2018-2019, σε ένα shutdown-ρεκόρ πέντε εβδομάδων.

Παρά την πολιτική αναταραχή, οι αγορές τότε έδειξαν ανθεκτικότητα: σε τέσσερα από τα πιο πρόσφατα shutdowns διάρκειας άνω των πέντε ημερών, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο.

Ωστόσο, οι τρέχουσες συνθήκες –επιβράδυνση της οικονομίας, πληθωρισμός, προσδοκίες νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και γεωπολιτικές αναταράξεις – καθιστούν το σκηνικό πιο ευάλωτο από ποτέ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία, ύστερα από αλλεπάλληλα ρεκόρ οι αποτιμήσεις των μετοχών κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα και οι φωνές για φούσκα έχουν πολλαπλασιαστεί.

Ένα σοκ – όπως το να κατεβάσουν ρολά οι βασικές υπηρεσίες του αμερικανικού κράτους – θα μπορούσε να είναι ο παράγοντας που θα πυροδοτήσει τελικά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων, η «καρφίτσα» που θα σπάσει τη φούσκα.

Πώς μπορεί να λήξει το αδιέξοδο

Αναλυτές εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ένα shutdown μίας έως δύο εβδομάδων, έως ότου υπάρξει συμφωνία για το μέλλον των επιδοτήσεων στο Obamacare.

Στο μεταξύ, η αγορά θα παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή, καθώς κάθε μέρα που περνά χωρίς συμφωνία αυξάνει το κόστος για την οικονομία και το πολιτικό ρίσκο για τον Λευκό Οίκο.