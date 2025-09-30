Διπλή πίεση για το δολάριο

Υποχώρησε έναντι των κυριότερων νομισμάτων, όπως ευρώ και γιεν, το δολάριο στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, εν αναμονή των νέων στοιχείων για την απασχόληση Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, που θα καθορίσουν και τη μετέπειτα πορεία της Φέντεραλ Ριζέρβ.

Η υποχώρηση του δολαρίου συνδέεται και με τον κίνδυνο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το δολάριο υποχωρεί, προτού ανακάμψει όταν επιλυθεί η διαμάχη για τη χρηματοδότηση στο Κογκρέσο.

Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε 0,2% στις 97,90 μονάδες, αφού ενισχύθηκε 0,5% σε εβδομαδιαία βάση. Έναντι του γιεν, το δολάριο κατέγραψε απώλειες 0,6% στα 148,58, αφού την προηγούμενη εβδομάδα, στο σύνολό της, κατέγραψε τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη, άνω του 1%, από τις αρχές Ιουλίου. Αντίθετα, το ευρώ ενισχύθηκε 0,2% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1727.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα νομίσματα, το δολάριο υποχώρησε ελαφρώς έναντι του ελβετικού φράγκου, ενώ η στερλίνα ενισχύθηκε 0,2% έναντι του αμερικανικού νομίσματος με την ισοτιμία στο 1,3424.