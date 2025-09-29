Wall Street: Ανέκαμψε ο S&P 500 παρά την εβδομάδα αναταράξεων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης

Ανέκτησε έδαφος ο S&P 500 στη σημερινή συνεδρίαση, μία εβδομάδα αφότου οι μετοχές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν διόρθωση.

Εμφάνισε κέρδη 0,26% για να κλείσει στις 6.661,21 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,48% στις 22.591,15 μονάδες. Όσο για τον Dow Jones κατέγραψε άνοδο 68,78 μονάδων ή 0,15% στις 46.316,07 μονάδες.

Η Nvidia, αγαπημένο «χαρτί» στον χώρο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε άνοδο αφού ο σκεπτικισμός γύρω από τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη άσκησε πιέσεις στη χρηματιστηριακή αγορά την περασμένη εβδομάδα. Κάποιοι επενδυτές αμφισβήτησαν ακόμη και το εάν υπάρχει επαρκής ενεργειακή υποδομή για να στηριχθεί το σχέδιο συνεργασίας μεταξύ Nvidia και OpenAI.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε άνοδο 2%. Άλλες μετοχές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Advanced Micro Devices (AMD) και η Micron Technology σημείωσαν κέρδη άνω του 1% και 4% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, η μετοχή της Electronic Arts σημείωσε άλμα 4% μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών πρόκειται να εξαγοραστεί και να αποσυρθεί από το χρηματιστήριο σε συμφωνία ύψους 55 δισ. δολαρίων.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στις ΗΠΑ έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα το 2025, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς άρχισαν να εμφανίζονται ρωγμές σε έναν βασικό πυλώνα της bull market, τον ενθουσιασμό γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο S&P 500 κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από την 1η Αυγούστου, ο Nasdaq είχε επίσης την πιο αδύναμη εβδομάδα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ ο Dow Jones σημείωσε απώλειες για πρώτη φορά μετά από τρεις εβδομάδες.

Ωστόσο, ο Βένιου Κρίσνα, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη Barclays, ανέφερε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να δίνουν ώθηση στην αγορά. «Η ιστορία των επενδύσεων στην ΑΙ δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Άλλοι κλάδοι επίσης επωφελούνται από το κύμα επενδύσεων σε υποδομές ΑΙ», σημείωσε.

«Η συγκέντρωση σε λίγες μετοχές απαιτεί προσοχή, αλλά με την AI να γίνεται ο βασικός μοχλός παγκόσμιας ανάπτυξης, ο S&P 500 είναι σε καλή θέση χάρη στη μεγάλη του έκθεση στον τεχνολογικό τομέα».

Όλα τα βλέμματα πάντως είναι στραμμένα στην πιθανότητα διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τη χρηματοδότηση.

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει κανένα οικονομικό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις νέες θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου, εάν δεν αποφευχθεί το shutdown.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι ενδέχεται να γίνουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.«Θα απολύσουμε πολύ κόσμο που μπορούμε να απολύσουμε μόνιμα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θα προτιμούσε να μην το κάνει».

Οι παλαιότερες διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης δεν είχαν μεγάλο αντίκτυπο στις αγορές, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν την επενδυτική ψυχολογία, ειδικά αν η καθυστέρηση των οικονομικών στοιχείων προκαλέσει ασάφεια στην πολιτική επιτοκίων της Fed.

Ωστόσο, παρά τις αναταράξεις, η αγορά παραμένει σε θετική τροχιά για τον Σεπτέμβριο: ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 3%, ο Dow Jones έχει αυξηθεί κατά 1%, ενώ ο Nasdaq, με έντονη έκθεση στην τεχνολογία, έχει υπεραποδώσει με άνοδο 5%.